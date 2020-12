Adelantados. Entre los diputados federales que ya presentaron su carta de intención para reelegirse, es decir, permanecer tres años más en este cargo, se conoce que ya la entregaron los legisladores sinaloenses priistas Alfredo Villegas, Érika Sánchez y la aspirante a la gubernatura de Sinaloa Yadira Marcos. Pese a que las dos últimas externaron en su momento aspirar a otro cargo de elección popular, prefirieron cumplir con el plazo de 22 de diciembre, fecha límite marcada por el INE para apuntarse por una eventual reelección. Un escenario similar se avecina en el Congreso de Sinaloa, muchos legisladores ya preparan sus maletas para dejar la curul a su suplente el próximo 7 de marzo, dejando a un lado una amplia agenda legislativa que no ha sido cubierta, quizá quien se quede en su lugar no atienda los 17 temas acordados por los grupos parlamentarios, como el tema de protección al medio ambiente, combate al maltrato animal con la creación de una fiscalía para atender estos delitos y de una procuraduría del medio ambiente. Cada legislador local ha manifestado sus inquietudes políticas y algunos buscan ser incluidos en la alianza Va por México y otros en candidaturas comunes que se pudieran dar entre las fuerzas políticas en la entidad.

Arranca operativo. Hoy, a las 6:00 horas, inicia el operativo de Año Nuevo, con el que las autoridades buscan preservar la tranquilidad que debiera reinar este día. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, convocó a una rueda de prensa ayer en los patios de esta corporación, en la que informó que en estas acciones participarán 894 elementos, los cuales utilizarán 181 patrullas, 58 motocicletas, 15 bicicletas, dos ambulancias y ocho grúas. De acuerdo a la explicación del jefe policial, este trabajo preventivo culminará al día siguiente, es decir, mañana. Guinto Marmolejo aprovechó el encuentro con los representantes de los medios de comunicación para decir que, hasta la fecha, se han detenido a más de 450 personas como parte del operativo Guadalupe-Reyes (este empezó el 12 de diciembre y termina el 6 de enero). Ojalá que estos esfuerzos den resultados y que, ahora sí, el saldo sea totalmente blanco, como la nieve que desde ayer cubre los poblados del Triángulo Dorado.

Sueños de Año Nuevo. No vivir bajo láminas negras y hules, es el deseo de decenas de familias de la invasión Bicentenario. Muchas de ellas en estos momentos apenas pueden sobrevivir porque la crisis económica que se vive por la pandemia pegó, y pegó fuerte a las familias que viven de la pepena. Miles de estudiantes no están consumiendo refrescos y aguas embotelladas, lo que era su principal fuente de ingresos, por esta razón algunas familias no tienen en estos momentos suficiente para alimentarse bien o abrigarse, mucho menos tienen para comprar bultos de lámina negra para protegerse mejor de las inclemencias del tiempo. Si algo bueno quisieran hacer los diputados, bien podrían ir a esta invasión y solidarizarse con personas que, de plano, no tienen dónde dormir ni qué comer. Ya es tiempo de que las autoridades municipales, estatales y federales apoyen a estas familias a tener una mejor calidad de vida y que no sean meras espectadoras, como siempre.

Hachiko culichi. Capitán, un perrito mestizo que deambulaba por las calles del centro de la ciudad, sobre todo en el área del mercado Gustavo Garmendia, adonde iba puntualmente a desayunar lo que las personas le ofrecieran, y en la plazuela Antonio Rosales, dejó de existir la noche del martes por causas que hasta un día después se conocieron: fue atropellado y presentó golpes internos. Fue la IAP Huellita con Causa la que dio la lamentable noticia que conmovió a toda la población. De carácter afable y protector, Capitán pasaba el día deambulando y, lo mismo le daba descansar bajo la sombra de un árbol, que refrescarse con el aire acondicionado de alguna zapatería. Fotos y videos de él se colgaron en redes sociales, haciéndolo famoso, al grado de que su muerte caló hondo entre quienes lo conocieron. Algunos animalistas que, en un homenaje ayer por la tarde, en la plazuela Obregón propusieron levantar una estatua al que llamaron también el Hachiko sinaloense, en referencia a aquel can japonés, cuya lealtad y amor hacia su dueño inspiraron una exitosa película.