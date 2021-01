Irrespetuosos. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, y el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros olvidaron el compromiso que hicieron todos los aspirantes de respetar los resultados de la encuesta, dijo ayer Rubén Rocha Moya en una conferencia de prensa que convocó en esta ciudad, luego de llegar de la Ciudad de México, adonde acudió a la sede de Movimiento de Regeneración Nacional para ser «ungido» como precandidato a gobernador. Esto porque, en sus redes sociales, ambos aspirantes, registrados para participar en el proceso interno, manifestaron su desacuerdo y criticaron férreamente la selección de Rocha Moya por parte del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Ya se verá en qué para este borlote. Mientras tanto, los rumores de que Vargas Landeros se va al Partido del Trabajo se acrecientan cada vez más, en tanto que el Químico ventiló que, desde la Ciudad de México, le explicaron que la razón por la que no pudo ser candidato de Morena a la gubernatura es por la denuncia que hay sobre él por violencia política contra su síndica procuradora. Cortesía política.

¿Será que no le dolió? Por cierto, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, asegura que no le afecta el que no lo eligieran como precandidato para gobernador a Sinaloa por Morena, que incluso se siente feliz, porque no es algo que vaya a ser fácil. El munícipe declara esto luego de que haya sido muy conocido el hecho de que sí deseaba contender por este cargo de elección popular. Aseguró que tampoco tiene algún arreglo para que le den una diputación federal, menos plurinominal, y eso es algo que tampoco le interesa, aunque no se descarta para la reelección. Lo que resulta difícil de creer es que al primer edil no le duela no haber sido elegido precandidato, porque siempre ha presumido tener una amistad con el presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Basura. Las pasadas fiestas y reuniones de Nochebuena y Navidad dejaron más trabajo al personal de Aseo y Limpia del Ayuntamiento. En tiempos en los que, se suponía, la cantidad de basura sería menor a la de otros días, incluso años, se registró hasta un 30 por ciento más, y para el subgerente de Servicios Públicos Municipales, Rodolfo Audelo Avilés, esto significó que, durante los días arriba mencionados, no hubo ni por asomo la sana distancia ni las medidas sanitarias requeridas en medio de la pandemia del COVID-19. Esto porque desechos de comida, envoltorios de regalos, platos y utensilios de plástico hacen concluir que las reuniones fueron en grande. Ni hablar de las recomendaciones de separar los residuos sanitarios, como agujas, guantes o cubrebocas, para preservar la salud de los trabajadores recolectores de basura, que, en estas fechas, han dado lo mejor de sí, sobre todo cuando solo labora el 85 por ciento del total de la planta laboral.

Falta ver todavía cómo se comportó la ciudadanía anoche y parte de este día, aunque ya había adelantado el funcionario municipal que se espera la misma cantidad o más.

Estatua para Capitán. No deja de ser buena y hasta novedosa la propuesta que la IAP Huellita con Causa le hizo llegar a Jesús Estrada Ferreiro, que consiste en la construcción de una estatua que honre al perrito comunitario llamado Capitán, que falleciera por atropellamiento recientemente, luego de deambular por las calles del centro la noche del miércoles pasado. Después del homenaje que le hiciera la sociedad culichi a este querido can, la presidenta de dicha asociación, Brenda González, le pidió al presidente municipal el proyecto de construcción de dicha efigie, la cual, dijo el edil, le parece una buena intención.