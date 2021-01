Reto. Los ataques a balazos a las cámaras de videovigilancia de Culiacán y el puerto de Mazatlán son una afrenta a las autoridades municipales y estatales, quienes hicieron reiterados llamado a la población para que no efectuara disparos al aire. En Culiacán, decenas de cámaras fueron baleadas durante los primeros minutos del Año Nuevo, pese a que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro advirtiera que las personas que fueran sorprendidas violentando la ley, fuera quien fuera y se dedicara a lo que se dedicara, sería detenida. Muchas cosas tienen que aclarar las autoridades municipales y estatales sobre estos hechos, sobre todo el porqué no se detuvo a nadie si las cámaras de seguridad debieron haber captado los vehículos con gente armada circulando por las calles y también percatarse cuando iban a disparar. Aquí surge la pregunta: ¿en dónde estaba la Guardia Nacional, el Ejército y el resto de las autoridades durante estos ataques?

Deserta de Morena. Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, quien fuera un arduo promotor de Morena en Sinaloa, decidió dejar ese partido y registrarse en el Instituto Electora Estatal de Sinaloa como candidato independiente para la gubernatura. El abogado se dijo decepcionado del grupo que controla el partido a nivel nacional y de que no lo hubieran tomado en cuenta para la precandidatura a gobernador, ya que cumplió con todos los requisitos. Igual se siente la magistrada Lucila Ayala de Moreschi, quien aseguró que, pese a tener perfil, no fue tomada en cuenta para ser precandidata a gobernadora. Son muchos los morenistas que están molestos y se pregunta cuál es la encuesta que se hizo y en la que Rubén Rocha Moya resultó ganador para la precandidatura. Piden que se muestre de forma pública esa encuesta, la cual consideran que ni se realizó. En los próximos días se verá cuál será la desbandada de Morena, pero se cree que el partido en Sinaloa se divida más de lo que está.

Golpe al campo. Quienes no van a estar muy contentos, son los agricultores de Sinaloa, porque el Gobierno federal le asestó otro fuerte golpe, denunció el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos. El líder del tricolor reprochó que, no conforme con el retiro de la mayor parte de los apoyos al campo, el Gobierno federal eliminó el esquema de ingreso garantizado, mejor conocido como ingreso objetivo. Y es que en las nuevas reglas de operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Segalmex, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se limita este apoyo, y en su lugar se señala que se ayudará en la adquisición de coberturas, pero sin señalar con cuánto. Sin este apoyo, los agricultores del país van a estar en desventaja con los agricultores de otras partes del mundo, en especial con los de Estados Unidos. Para Valdés Palazuelos, el provocar una afectación así a los agricultores es por ocurrencias, por la falta de experiencia en gobernar y, sobre todo, estar viendo hacia el siglo pasado. Se espera que ante esto los agricultores, sobre todo los sinaloenses, no se queden con los brazos cruzados porque ya existe mucha molestia con el Gobierno federal y las promesas incumplidas por Andrés Manuel López Obrador.

Buscan facilidad para hacer las denuncias. Los comerciantes, sobre todo los del Centro de la Ciudad, se han visto muy afectados por los robos y asaltos con violencia, pero muchos de los casos se han quedado en las cifras negras porque los afectados prefieren no denunciar, ya que esto les implica mucha pérdida de tiempo, además de que saben que los casos quedarán en la impunidad. Por esta razón, el líder de la Canaco, Diego Castro Blanco, está buscando que la Fiscalía les ponga un módulo especial en el cual los empresarios puedan denunciar de forma rápida los robos y asaltos. Ojalá que el fiscal, Juan José Ríos Estavillo, dé una respuesta rápida y favorable ante esta sentida petición.