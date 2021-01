Sin futuro. De plano, al que, aparentemente, se le acabó el futuro político es al dueño del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, a quien no lo “convenció” ningún partido político en la entidad para ir en alianza de cara a este proceso electoral, que culminará en junio del 2021, y no le quedó más que decir que iría solo. Pero como al exrector de la UAS ya se le hizo costumbre decir una cosa un día, y al otro cambiar de parecer, ahora dice que no descarta una candidatura en común, en este caso con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); es decir, que ambos institutos postulen —sin que medie una coalición formal— al mismo candidato. Pero aquí viene lo… interesante: dice el también empresario que propondrá a Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena, que ambos se midan en una encuesta para ver quién asume la candidatura. Se ve difícil que Rocha Moya acepte, aunque, en política, todo se puede esperar, y nada debiera sorprender. Quizá la señal que mandaban los dos con aquellas fotos que daban cuenta de sus frecuentes encuentros eran, precisamente, que ya estaba todo arreglado. Ya se verá.

La ropa sucia. Luis Rafael López Ocaña apenas tiene un año como titular de la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, o, dicho de una manera menos pomposa, como delegado del IMSS en el estado. Un mes después, al tomar posesión como tal, declaró que su política sería de puertas abiertas. Se dijo afortunado de que le haya tocado Sinaloa (sic), y aseguró, entonces, que trabajaría “para dar resultados con la gente que está allá afuera”. Pero el también referido como responsable del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Sinaloa (el cargo es lo de menos) no ha sido tan abierto como promulgó aquel 14 de febrero del 2020, pues se ha negado a atender a EL DEBATE en reiteradas ocasiones. Justo ayer, esta casa editorial lo buscó para conocer su versión sobre el señalamiento de empleados del Hospital General Regional 1 sobre presuntas irregularidades de una empresa de lavandería de Guadalajara que no realiza su trabajo en tiempo y forma, lo que ocasiona un riesgo sanitario al no contar con ropa y blancos propios de las áreas de la salud. Al solicitarle una entrevista, López Ocaña, a través de su responsable de prensa, pidió un borrador de entrevista, y, cinco horas después, solo respondió que, por tener un día muy ocupado, no había confirmación de algún contacto con la prensa. Pero la cosa no paró ahí: pasaron más de nueve horas para que se dignara a enviar una tarjeta informativa. No es la primera vez que el funcionario decide esconderse así detrás de su subordinado.

Despedida sangrienta. Aunque suene como de película de terror, lo cierto es que el antetítulo de este párrafo pinta la manera en que cerró el 2020 en la entidad. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa presentó la cantidad de los delitos cometidos durante el año pasado: 807 personas asesinadas, 955 secuestradas y casi 3 mil 500 vehículos robados, en la mayoría de los casos con violencia. También se da a conocer que los casos de violencia intrafamiliar y de lesiones dolosas fueron de los que más se cometieron. De estas cifras, tan solo en diciembre pasado se registraron 32 homicidios dolosos, tres feminicidios, 69 privaciones ilegales de la libertad, 239 hechos de lesiones dolosas y 283 unidades fueron robadas. Y las autoridades se empeñan en decir que, aunque los números parezcan alarmantes, el 2020 fue el año con menor incidencia delictiva en los últimos diez o doce años.