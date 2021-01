Motivados. No es casualidad que cada vez más representantes de los principales sectores productivos incursionen en la política, ya sea como participantes directos o como simples observadores ciudadanos. A lo largo de la historia de México, reconocidos empresarios, periodistas, deportistas y cualquier personaje de la vida pública ha obtenido algún puesto de elección popular, sea por iniciativa propia o “motivado” por la precariedad del sistema. Ahí está el mochitense Juan Pablo Castañón, expresidente de la Coparmex nacional, que ha sido postulado como precandidato a diputado federal por el distrito 5 bajo las siglas de Acción Nacional. Lo mismo sucederá en el sur del estado, donde la popularidad de algunos empresarios será “sometida a una encuesta” para perfilarlos a algún cargo de este tipo, de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos Estrada, dirigente estatal del PAN. Además, líderes agrícolas del norte de la entidad también aspiran a una diputación federal, con el cobijo del PRI. En este marco, ayer se supo que representantes de trabajadores del volante de Culiacán y de Ahome también irán por candidaturas como parte de la coalición Va por México.

Sin riesgo. El titular de la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, Luis Rafael López Ocaña, insistió ayer en que la empresa de lavandería Más Limpio SA de CV podría ser sancionada por haber incumplido parte del contrato, que incluye recoger ropa y blancos sucios de los hospitales del IMSS y regresar dicho material limpio. Según la explicación que otorgó la noche del lunes mediante una tarjeta informativa —después de varios intentos por contactarlo—, y que reiteró ayer por la mañana mediante una llamada telefónica con esta casa editorial, la compañía, con sede en Guadalajara, Jalisco, y que fue contratada por el Gobierno federal, en sus primeras visitas solo retiró el 70 por ciento de los insumos en mención. Expuso el funcionario que la penalización podría ser la rescisión del contrato o pagar una bonificación por la omisión de Más Limpio. Finalmente, aseguró que en ningún momento ha habido riesgo de que los servicios hospitalarios colapsen por falta de ropa limpia ni mucho menos hay posibilidades de contagio de enfermedades.

Jaló primero. El Zoológico de Culiacán le ganó el jalón al Ayuntamiento en la tradicional colecta de árboles de Navidad naturales para reciclarlos. El director de este parque, Diego García, desde el lunes convocó a los representantes de los medios de comunicación a un encuentro, ayer, en el que dio a conocer los pormenores de esta campaña, que, para hacerla más atractiva, dijo que canjearán boletos de entrada al recinto animal. Horas después, el Gobierno municipal, a través de su Dirección General de Servicios Públicos, daba cuenta de que había instalado centros de acopio con el mismo fin, en los lugares ya acostumbrados. Por supuesto que ambos esfuerzos son muy plausibles y dignos de reconocimiento.

Valle del desalojo. El fraccionamiento Valle del Agua, construido por una empresa nacional y ubicado por la carretera a Imala, se ha convertido en el escenario de múltiples sucesos lamentables. Una parte de este asentamiento se encuentra en total abandono. Ahí se han encontrado cadáveres y se han cometido robos, asaltos y asesinatos; no hay vigilancia policial, y el servicio del transporte público es deficiente. Ni qué decir del alumbrado y de la recolección de basura. No basta su cercanía con la llamada Ciudad Educadora. Quizá por esta soledad y descuido, cincuenta familias decidieron invadir casas y departamentos, y, después de varios años de residir ahí sin mayores complicaciones, fueron desalojadas ayer mediante el uso de la fuerza pública. Los ahora expulsados argumentan que en ningún momento les mostraron documentación legal para echarlos del lugar, y aunque algunos (no todos) reconocen que están cometiendo un delito al apoderarse de una propiedad ajena, afirman que quieren comprar el espacio donde han vivido. Y sí, el artículo 395 del Código Penal Federal establece que la ocupación ilegítima, como es este caso, se castiga con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 10 mil pesos.