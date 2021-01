Que no hay bacteria. Luego de la denuncia de una madre de familia, cuyo hijo recién nacido presuntamente se contagió en el Hospital de la Mujer, y de que la fémina alertara de una posible bacteria que ya habría cobrado la vida de varios infantes, el secretario de Salud en Sinaloa negó que en dicho nosocomio existiera algún brote de contagios. Efrén Encinas Torres aseguró que en ningún área del Hospital, incluida la de cuidados neonatales, hay algún riesgo sanitario, pues —explicó— el sistema estatal ha cuidado mucho ese aspecto. Incluso, indicó que cuentan con la capacidad de atención a este tipo de situaciones, por lo que dijo que tales acusaciones no son reales. Ya el mismo día, el director del Hospital, Óscar Garzón López, refutó la versión, pero, eso sí, aceptó que, en general, falta personal. Con esta declaración, solo un día después de los señalamientos de la afectada, Encinas Torres da por sentado que todo es un invento de la mujer que compartió su preocupación a EL DEBATE. La apuesta es a que en realidad sea así y que no pase lo mismo que en el IMSS en 2015, cuando más de ochenta bebés fallecieron por haberse contagiado de una bacteria que inicialmente fue negada por las autoridades del Instituto.

No se escapan. Ni los gimnasios, tan concurridos en estas fechas de inicio de año, han escapado a las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. Es muy común que las personas por vanidad o por salud acudan a ejercitarse en estos espacios después del Guadalupe-Reyes; es decir, del 12 de diciembre al 6 de enero. En estas fechas es cuando, se supone, la “comedera” está a la orden del día, y hay que bajar esos kilos de más. Pues resulta que, ahora, de tener una afluencia de 250 clientes diarios, uno de los negocios visitados por este medio de comunicación reportó que el número bajó a la mitad. Pero no solo los gimnasios han sufrido repercusiones por el COVID-19, también las tiendas naturistas y las farmacias que expenden productos para bajar de peso y suplementos alimenticios han visto caer sus ventas. Mediante un sondeo realizado en ciertos establecimientos de este tipo, los dependientes coinciden en atribuirle esta situación a que la gente prefiere comprar medicamentos para contrarrestar los efectos de esta enfermedad. Así que es muy probable que uno de los propósitos de Año Nuevo más frecuentes, que es el de bajar de peso, no sea cumplido por muchos, o bien busquen otros métodos.

Neófitos. Que quienes aspiren a un cargo de elección popular, específicamente diputados locales o federales, tengan conocimientos sobre el área ambiental y la biodiversidad, exhortó el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), un organismo que ha tenido un relevante papel durante los últimos meses en cuanto al manejo de animales salvajes o en cautiverio, pero más cuando en Sinaloa se pretende legislar sobre el maltrato animal. Ya el especialista ha dado cátedra de su incuestionable experiencia y trayectoria al hacer observaciones puntuales a la ley referida, y, ahora, critica los recortes presupuestales de hasta un ochenta por ciento para este año a instituciones responsables de velar por los aspectos que se mencionan al inicio de este comentario: medio ambiente y biodiversidad; es decir, Semarnat y Profepa. El llamado que hace a los futuros legisladores, incluidos los regidores, es puntual, pero pierde valor si se toma en cuenta que Zazueta Zazueta tiene, bajo la manga, una precandidatura a diputado por Movimiento Ciudadano. Pareciera que nomás le faltó decir que él sería el mejor hacedor de leyes en esta materia.

Muy chambeadores. Ayer, los diputados en el Congreso del Estado regresaron muy activos a sus labores. Diez iniciativas de reforma y adiciones a distintas leyes, sobre temas que van desde la despenalización del aborto hasta el castigo al maltrato animal, pasando por la eliminación del cobro a los sinaloenses en casetas de peaje en este estado. También hubo pronunciamientos muy significativos.