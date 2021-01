Nada con el PAS. Mientras el senador por Morena Rubén Rocha Mora iniciaba su precampaña en su natal Batequitas, Badiraguato, teniendo como invitado al delegado en Sinaloa de este partido, Américo Villarreal, en Culiacán, un grupo de morenistas inconformes con la designación de Rocha Moya como precandidato a gobernador del estado organizaba una conferencia de prensa para decir que no permitirán candidaturas en común con el Partido Sinaloense, propiedad de Héctor Melesio Cuen Ojeda, a quien acusan de seguir siendo amo y señor en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este llamado movimiento de resistencia, que preside el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ya tiene como adeptos a Merary Villegas, diputada federal, y a Imelda Castro, senadora. Por lo que se recibió en este evento de ayer, van con todo para no permitir que Morena se una al PAS. Básicamente, los argumentos de los inconformes son en torno a la manipulación de la UAS por parte de Cuen Ojeda, quien en reiteradas ocasiones lo ha negado, aunque los hechos lo desmienten.

Aplazamiento. Los aspirantes a diputados federales de mayoría relativa por el Partido Revolucionario Institucional no pudieron registrarse ayer como precandidatos ante las instancias correspondientes, luego de que la Comisión Nacional de Procesos Internos de este instituto modificara los plazos para dicho registro. El presidente del Órgano Auxiliar Estatal de la Comisión Nacional de Procesos Internos, Jesús Enrique Hernández Chávez, explicó que es una modificación parcial de las fechas contempladas en la convocatoria para la postulación de dichas candidaturas. El popular Chuquiqui manifestó que este cambio se da por la falta de pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral sobre el cumplimiento de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que trata de definir en qué distritos electorales se habrán de reservar para grupos indígenas y otros grupos vulnerables. A este señalamiento, se sumó el propio dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, quien opinó que este aplazamiento pone en riesgo la certeza del proceso interno del partido. Ahora, los cuatro pretendientes del PRI deberán esperar hasta el 23 de enero para dicho trámite.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No aprovechan. Algo debe hacer el Ayuntamiento para evitar las aglomeraciones de personas que acuden al patio central del inmueble a pagar el predial. Si bien es cierto que debería ser motivo de satisfacción ver el número de contribuyentes cumpliendo con sus obligaciones, lo que significa más recursos para las arcas municipales, es preocupante ver cómo decenas de titulares de predios, sobre todo de la tercera edad, se apersonan en este recinto, que es justo donde se ubican las cajas de pago. Las imágenes son elocuentes: nadie o casi nadie guarda la sana distancia y muchos no usan correctamente el cubrebocas. Es lamentable, también, que los servicios de pago en línea sean totalmente desaprovechados. Esto, hasta cierto punto es entendible porque, como se sabe, la gente de la tercera edad es la más cumplidora en este tipo de compromisos y es, precisamente, este sector de la población el que más desconoce de las tecnologías. Sin embargo, habría que recordar que cuando inició la digitalización del Gobierno de Sinaloa y sus dependencias, incluidas las inscripciones escolares en línea, los negocios de renta de computadoras e internet se sumaron a una campaña a la que no fueron invitados, pero que, cuya adhesión, resultó provechosa. Más allá de “hacer su agosto” con asesorar en los trámites en línea, los llamados cíbers han cumplido un papel que las autoridades deberían tomar en cuenta y explotar más.