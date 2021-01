La Glorieta

Dolor. Coraje e impotencia hay en el gremio de los conductores urbanos por el asesinato de uno de los suyos, hecho ocurrido el pasado sábado, cuyo caso casi están seguros de que quedará en la impunidad, como otros ocurridos en años anteriores. Los conductores urbanos son blanco fácil de los delincuentes, pues van sentados y no tienen la forma de escapar cuando son asaltados o agredidos. Las familias de los conductores en la mayoría de los casos quedan desamparadas porque no son apoyadas por la Comisión de Víctimas del Delito, y tampoco les quedan pensiones, porque no cuentan con Seguro Social. Rolando Ibarra, líder del Sindicato de Choferes del Transporte Público de Culiacán, hace un llamado a los conductores de los camiones urbanos y de los taxistas para que sean más unidos, para alzar la voz y exigir justicia, y que los trabajadores del volante cuenten con las prestaciones de ley para que sus seres queridos no se queden en la desprotección social en caso de accidentarse o ser asesinados. Pide a las autoridades que haya justicia.

Carencias. Hoy regresan a clases miles de estudiantes en el estado, pero aunque el secretario de Educación Pública y Cultura Juan Alfonso Mejía López diga que todo marcha bien, para cientos o miles de niños esto no es una realidad, pues las clases a distancia no les han funcionado. Pobladores de diversas comunidades y de campos pesqueros han solicitado apoyo a los Gobiernos estatal, municipal y federal para que instalen antenas, y así tener internet para que a su hijos no se les retrasen las clases, pero no han tenido respuesta. Han sido ignorados. Mucho se habla de la modalidad a distancia, pero poco se dice de la gran brecha que existe entre muchos estudiantes cuyos padres tienen que elegir entre comer o ponerle recarga al celular para que puedan escuchar la clases en línea o estén en los grupos escolares de WhatsApp. Lo cierto es que la pandemia sacó las grandes deficiencias que hay en el tema educativo y tecnológico en Sinaloa, y que a ningún político parece importarle.

En el abandono. Los planteles educativos están en total abandono por parte de las autoridades de Seguridad y educativas. Algunas escuelas fueron totalmente desmanteladas por los ladrones, pero pese a esto la Secretaría de Educación Pública y Cultura no contrata a veladores. Desde hace años, el tema de los robos a las escuelas se ha puesto en la mesa cuando hay reuniones entre los padres de familias y las autoridades de la Sepyc, pero esta dependencia no ha respondido en contratar a personal que cuide los planteles, y prefiere que se sigan cometiendo fechorías que en invertir en algo que a largo plazo le va a salir más barato. Autoridades de la Sepyc señalan que son las de seguridad las responsables de cuidar los planteles, y estas últimas que son las de Educación. Mientras se echan la bolita, los amantes de lo ajeno salen ganando, y los grandes perdedores son los estudiantes, porque cada vez es más difícil conseguir mobiliario y lo que requieren para que estén cómodos en los salones de clases. Debido a esto, como ciudadanos, si vemos que están robando un plantel, hay que denunciar, porque las escuelas son las segundas casas de nuestros niños y adolescentes.

EL PT. El líder del PT, Leobardo Alcántara Martínez, ve mucho oportunista, división y mal Gobierno en Morena, razón por la que decidieron ir solos. Al líder del Partido del Trabajo ya se le olvidó que los suyos que llegaron al poder tampoco han tenido buen desempeño, como el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Jesús Elenes Angulo, quien de acuerdo con muchos pescadores se ha mantenido alejado y con una actitud insensible ante el gremio. Son muchos los que quieren que se vaya a la suplencia del senador Rubén Rocha Moya para ver si nombran a otro comisionado que trabaje más por los sinaloenses. Elenes Angulo ha sido funcionario de escritorio; rara vez se le ha visto en donde están los problemas reales, y en esta pandemia dejó sola a la población vulnerable que representa.