Salud y economía. Con la llegada a Sinaloa de las casi 10 mil dosis de vacunas contra el COVID-19, uno de aspectos que mejorarán, además del de la salud, será el de la economía. Ya lo dijo Gerardo López Cervantes, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa: a partir de la aplicación del fármaco, se vaticina un dinamismo considerable en actividades de recreación y turismo. Y aunque esta proyección del economista universitario tendría vigencia a partir del segundo trimestre de este año, lo cierto es que existen factores para considerar la reactivación del desarrollo económico en todo el país. Uno de ellos es que, a propósito de la pandemia que agobia desde hace casi un año, las familias optaron por ahorrar y priorizar gastos.

Deserción escolar. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, declaró que el reinicio del ciclo escolar en Sinaloa se dio el pasado lunes con una asistencia del 94 por ciento del alumnado; es decir, solamente un seis por ciento no asistió a las clases. Agregó que, durante la pandemia, tuvieron un registro se un 1.6 por ciento de deserción escolar, contra un 10 que proyectaban las autoridades educativas a nivel federal. Pero ayer, el director general de Mexicanos Primero Sinaloa, Gustavo Rojas Ayala, consideró que la medición que hace Mejía López es inexacta y que hace falta valorar los verdaderos factores que motivan al abandono de los estudios, porque, como estableció el mismo Rojas Ayala, una cosa es tener el dato de cuántos alumnos ingresan, y otro distinto es el relacionado con los que se mantienen. Un aspecto interesante que expone el especialista es que, según un estudio de esta organización, durante la pandemia, que obligó a las clases virtuales, los niños y los adolescentes no seguían las indicaciones adecuadamente, sin contar que muchos no cuentan con recursos económicos como para adquirir un dispositivo electrónico para tales fines.

El ojo ajeno. Si de algo están hartos los ciudadanos es que los políticos, sobre todo cuando buscan un cargo de elección popular, no pasen del discurso a los hechos, sobre todo cuando le destinan más tiempo a ver la paja en el ojo ajeno. Sergio Torres Félix, precandidato a la gubernatura del estado de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, un día arremete contra los aspirantes de otros partidos o contra el gobernador, y al otro día también. En sus ya acostumbrados desayunos-conferencias de prensa, en conocido restaurante de mariscos (muy cerca del Palacio de Gobierno, por cierto), ha estado enfocando sus baterías contra prácticamente todo lo que se mueva, y se está comportando como un analista político, sin serlo. Ayer, en este encuentro semanal con los representantes de los medios de comunicación, el expriista y quien fuera secretario de Pesca y Acuacultura de la Administración de Quirino Ordaz Coppel, su otrora jefe político, arremetió en contra de este y prácticamente le dijo que no defiende ni gestiona apoyos para los sectores productivos, incluido el pesquero.

Entre manos. A más de uno le sacó una carcajada y calificó como una puntada el hecho de que, junto con Héctor Melesio Cuen Ojeda, el mandamás del Partido Sinaloense, se registrara el secretario general de este instituto, Víctor Antonio Corrales Burgueño, para contender, primero, en el proceso interno como aspirantes ambos a la gubernatura del estado. Algo trae entre manos Cuen para haber decidido este movimiento, más allá del posible argumento de legitimar el proceso. Como se sabe, en política no hay casualidades, y quizá, en un momento dado, le pase la estafeta del Partido a Corrales Burgueño, igual que como lo hizo con la Universidad Autónoma de Sinaloa por allá en el 2009.