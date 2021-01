Cuajados. Los partidos políticos en Sinaloa tendrán un excedente en sus prerrogativas de más de 500 mil pesos para el presente proceso electoral, luego de que el Instituto Electoral adecuara los montos con base en los valores actualizados de la unidad de medida y actualización, conocida como UMA. Así, los montos del financiamiento público que recibirán durante este año serán por 128 millones 748 mil 518 pesos en total. Este incremento inconformó al consejero Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, quien expuso en sesión virtual que este incremento es producto de una interpretación errónea de la ley en la materia.

Inconformidad trasparente. El Comité de Acompañamiento para el proceso de selección de comisionadas o comisionados para el Acceso a la Información Pública acusó de falta de profesionalismo y posible simulación a los diputados que integran la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, encargada de esta designación, conformado en su mayoría por periodistas y activistas. El Comité publicó una carta en la que expone que esta Comisión no ha tomado en cuenta sus valoraciones de los perfiles de los candidatos. Desde el punto de vista de quienes integran esta representación ciudadana, de los nueve aspirantes que quedaron de un primer filtro, solo seis estaban aptos para pasar a la siguiente etapa (comparecencias), que tuvo lugar apenas el pasado miércoles. Sin embargo, “por sus pistolas”, los legisladores “palomearon” a los nueve, muchos de los cuales tienen, actualmente, un cargo directivo en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información, o lo tuvieron. Vaya que hay intereses.

Malinterpretaciones. Seguramente, la foto en la que aparecía el gobernador Quirino Ordaz Coppel detrás de la enfermera Daniela Castro, que recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Sinaloa, fue interpretada erróneamente, pues no se hicieron esperar las versiones de que estaba esperando su turno, junto con su esposa, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, para recibir dicho medicamento. Primero fue su Coordinación de Comunicación Social la que salió al quite desde la noche del miércoles pasado al manifestar que, frente a conversaciones que circulan en WhatsApp y Telegram de que el mandatario recibió la vacuna, la Coordinación Estatal de Vacunación COVID-19 en Sinaloa, que encabeza Luis Rafael López Ocaña, delegado del IMSS, aclara que el mandatario solo estaba constatando las primeras aplicaciones. Luego, el propio Ordaz Coppel, en la reinauguración del mercado municipal de Eldorado, subrayó que ni él ni su esposa ni nadie de su gabinete lo ha hecho ni lo hará en términos que no les corresponden. Incluso, fue más allá al decir que los funcionarios que sean sorprendidos recibiendo este fármaco serán exhibidos.

Sin privilegios. Otro que tuvo que salir a asegurar que la aplicación de la vacuna se está realizando conforme a los lineamientos es el director del Hospital General del Issste, luego de que, de igual manera, circularan en redes sociales acusaciones de que en este nosocomio algunos burócratas, directivos y personal médico que no es de primera línea en el combate al COVID-19 fueron privilegiados con la vacuna, desplazando a los que sí se la merecen. Al respecto, el doctor Alejandro Barraza negó tal aseveración, dijo desconocer dichas publicaciones y expuso que todo el personal del hospital es personal COVID-19, incluidos los de control y los de la Secretaría del Instituto Nacional de Bienestar, por lo que finalmente tendrán que ser inoculados todos, respetando las etapas de aplicación. También explicó el galeno que los pacientes con esta enfermedad sólo tienen acceso a las áreas limitadas para ellos y no pueden ingresar al hospital. Esto, de igual forma, como parte de otra denuncia anónima.