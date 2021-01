Requisitos válidos. Luego de la inconformidad que presentara el profesor Mario Rodríguez Kato, por no haberse aceptado su registro como candidato independiente a una diputación local por mayoría relativa, ante el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral salió al paso para explicar que este no cumplió con los requisitos de presentar documentación de pertenecer a alguna asociación civil, el registro federal de contribuyentes y cuentas relacionadas con esta asociación. En su momento, Rodríguez Kato solicitó una dispensa de requisitos al IEES, lo que no procedió y ahora el TEESIN valida el acuerdo del Instituto. Fue el mismo caso de Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda que, al no ser designado por el partido Morena como candidato a gobernador de Sinaloa, optó por la vía independiente con un resultado similar al de Mario, aunque el abogado originario de la sindicatura de Aguaruto, hasta donde se sabe, no presentó ningún recurso y, de hecho, ya no ha dado señales de vida.

Sombrero ajeno. Sin decir nombres, el secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, denunció que en el marco del proceso electoral han surgido actores políticos que se erigen como gestores de beneficios para los productores agrícolas. Pero estos logros, dijo el funcionario, le pertenecen a su jefe político, es decir, al gobernador Quirino Ordaz Coppel quien, explicó, ante la desaparición de programas federales de apoyo al campo sinaloense ha sacado la casta. Y puso un ejemplo: el único esquema de comercialización de granos existente fue gestionado y presentado por su gobierno. En pocas palabras, el también agricultor les reclamó que andan haciendo caravana con sombrero ajeno en tiempos “propicios para la distorsión y falsedad de acciones”.

Desalojo disfrazado. El Ayuntamiento pretendió “disfrazar” el intento de desalojo que más de 40 familias sufrieron ayer por la mañana en un sector del sur de la ciudad, con la versión de que asistió al lugar para limpiar algunas calles. Los habitantes convocaron a la prensa desde temprano, pudieron constatar que agentes de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal en varias patrullas y personal jurídico (que no pudo acreditar su personalidad, según los propios afectados) intentaron persuadir a los “precaristas” de un predio contiguo a la colonia Progreso. Incluso, una máquina retroexcavadora logró tumbar dos casas que habían sido levantadas con tablas y cartones, ocasionando un conato de riña. Sin embargo, la cosa no pasó a mayores y las autoridades tuvieron que replegarse y argumentar que solo acudían a realizar labores de limpieza de las calles, lo que finalmente boletinó el área de prensa de la comuna.

Deseos de recuperación. El periodista Martín Mendoza Flores se encuentra internado en el Hospital General de Culiacán, tras haber presentado complicaciones de salud por el COVID-19. Su esposa, la también periodista Laura González Bon, quien es actualmente la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, de igual forma está luchando contra esta enfermedad, aunque desde casa. Apenas el pasado 5 de enero ambos festejaban su cumpleaños y hoy enfrentan a este virus con valentía. El domingo inició un triduo de misas que culmina hoy, en la parroquia de la Santa Cruz, para pedir por la recuperación de los dos. La cita es a las 18:00 horas y también se puede presenciar de manera virtual.