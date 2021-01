Bien visto. El programa de aplicación de medidas de protección sanitaria que ha implementado el Gobierno Municipal de Culiacán ha sido bien visto por los empresarios locales. Organismos camarales, como Canacintra y Canirac, han hecho un llamado a la ciudadanía, incluso a que asuman y lleven a cabo los protocolos que se proponen, algunos de los cuales han resultado novedosos: el uso de platos, vasos y cucharas desechables en restaurantes, la cancelación, por 15 días, de los tianguis urbanos y la omisión de saludos mediante cualquier contacto corporal. En realidad, los únicos que hasta el momento han manifestado cierta inconformidad son los tiangueros, pues sus líderes dijeron que no los tomaron en cuenta. En el documento que anteayer boletinó el Ayuntamiento se señala que la crisis actual de contagios y muertes por COVID-19 se debe, en parte, “a la falta de medidas adecuadas y oportunas que diversas autoridades han omitido”, la Comisión de Salud del Congreso del Estado exhortó a Jesús Estrada Ferreiro y a todos los alcaldes de Sinaloa a que se coordinen con la Secretaría de Salud del Estado para revisar dichas medidas y sus posibles fallas, antes de cerrar cualquier establecimiento.

Quieren participar. Mientras la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT), en voz de los activistas Tiago Ventura e Ismael Arias, está pidiendo espacios en la política y llamando a los partidos políticos a que consideren a sus integrantes para participar en el actual proceso electoral, el diputado local Apolinar García Carrera convocó a la sociedad sinaloense a rechazar el matrimonio igualitario y a defender a la familia tradicional. Pero el legislador morenista también criticó que Ventura es un extranjero que quiere golpear a la soberanía del estado al impulsar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Esta discusión, sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos días, sobre todo ahora que al asumir como presidente de Estados Unidos, Joe Biden incluyó a una persona transgénero en su gabinete, lo que puede servir de modelo para otros países que se mantienen en lucha de exigencia por los derechos igualitarios.

Raspaditos. En una comparecencia virtual, que se extendió por más de dos horas y con varios problemas técnicos, los secretarios de Economía y de Turismo del Estado de Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado y Óscar Pérez barros, respectivamente, presentaron ante el Congreso del Estado sus logros y resultados como parte de la Glosa del Cuarto Informe del Ejecutivo del Estado. Mientras que el diputado José Manuel “Chenel” Valenzuela, igual que los del PRI, les echaba flores a los funcionarios y que, por cierto, se equivocó al mencionar quinto (y no cuarto) informe, Flor Emilia Guerra Mena y Pedro Villegas Lobo los cuestionaron de manera incisiva. La primera cuestionó fue la falta de acciones para impedir los abusos a los turistas y la violencia que aqueja a los mismos. Además, les recriminó que Sinaloa no sólo es La Perla del Pacífico, es decir, Mazatlán, pues tanto Lizárraga como Pérez subrayaban al puerto como detonante de la economía en muchos sentidos. Por su parte, Villegas Lobo se limitó a decirles que el desarrollo económico del estado se debe gracias a su estructura productiva y que tiene las condiciones para mantener altas sus tasas de empleo, cosa que no ha sucedido. Es decir, los mazatlecos salieron un poco raspados, a pesar de las felicitaciones que les llovieron por parte de los priistas y de alguno que otro de los demás partidos políticos. En tanto que otro morenista, José Antonio Crespo invitó a Lizárraga a mostrar, con hechos, las empresas, empleos e inversiones de las que habló durante su comparecencia.