Don de la ubicuidad. El conocido y querido sacerdote Héctor Orozco, el padre Jeringas, ya tiene su sucesor. Ayer, el diputado local por Morena, Apolinar García Herrera, sesionó de manera virtual en el Congreso del Estado, mientras se encontraba ¡en el presídium! de un evento político encabezado por el precandidato de este partido a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En esta reunión con constructores, en la que se habló de la conformación del Comité por la Defensa de la 4T en Sinaloa, el legislador fue abordado por EL DEBATE para preguntarle por su don (no divino, pero sí gracias a las tecnologías) de estar en dos lugares al mismo tiempo. Nervioso, respondió que había pedido permiso sin goce de sueldo para ausentarse de sus obligaciones parlamentarias, pero luego “rectificó” y dijo que no estaba haciendo nada malo, pues estaba cumpliendo con sus funciones. Habría que ver si será acreedor a alguna sanción por parte del Congreso o por las leyes electorales, pues no estaba haciendo home office, desde su casa, precisamente, como es la recomendación válida, en estos casos, de las autoridades de la salud. Se encontraba en un evento político durante su horario de trabajo que, dicho sea de paso, no es muy extenuante.

Puro teatro. Primer acto: Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda se registra ante el Instituto Electoral como aspirante a la candidatura independiente de gobernador del estado. Segundo acto: El instituto declara como no presentada las manifestaciones de intención de Mendoza Sauceda y de 26 ciudadanos más, así que los solicitantes piden prórroga. Tercer acto: El Tribunal Electoral resuelve válida la petición de los pretensos y se lo comunica a aquel organismo jurisdiccional. Cuarto acto: Ricardo Arnulfo convoca a conferencia de prensa para quejarse del Instituto por la rigurosidad de los requisitos, aunque este más tarde haya sesionado para decir que sí, que dará ocho días para que terminen de entregar documentación. ¿Cómo se llamó la obra? Ni con prórroga, Ricardo Mendoza lograría el registro como candidato independiente.

Presión. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro tuvo que “apechugar” ante los reclamos que hicieran los tiangueros de Culiacán, luego de que el colectivo Tianguis Los Huizaches y Tianguis de Culiacán iniciaran una protesta en la colonia Laureles Pinos desde las 8:00 horas, que trasladaron a la avenida Álvaro Obregón, justo frente al Palacio Municipal, ante la prohibición de instalarse durante 15 días. Y es que el presidente municipal hizo público un documento sobre las medidas sanitarias anti-COVID-19 que aplicaría su Administración en establecimientos como restaurantes, bancos y estadios deportivos, que también contemplaba el cierre de los comercios ambulantes mencionados. En sus argumentos, los quejosos lamentaron que no fueron informados en tiempo y forma, y aseguraron que no son focos de contagio del coronavirus. Por ello, consideraron como injusta dicha medida que, indicaron, dejaría sin sustento a más de 2 mil familias que dependen de esta actividad. Durante este movimiento que, por varias horas congestionó el tráfico por una de las principales arterias viales de la ciudad, tuvieron que salir el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo, y el jefe de Mercados y Comercios en la Vía Pública, Jesús Adrián Cerda Orozco, para decirles que Estada Ferreiro los atendería a las 13:00 horas. Finalmente, en este encuentro, se acordó “flexibilizar su operatividad mediante el fortalecimiento de las medidas de sanidad para evitar riesgos de contagio”, pero solo hasta el domingo 24 de enero. Es decir, luego sí tendrían que dejar de operar por 15 días.