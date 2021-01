La Glorieta

Mentira o ingenuidad. Dijo mentiras el diputado por Morena, Apolinar García Carrera, cuando aseguró que había solicitado permiso en el Congreso del Estado para asistir a un evento de Rubén Rocha Moya de donde se conectó a la sesión virtual que se celebraba ese día. El diputado no solicitó permiso y estuvo en un evento partidista en horario laboral, lo lamentable fue que intentó engañar a la ciudadanía y a los propios legisladores. Si bien es cierto que los diputados tienen su corazoncito y tienen derecho a apoyar a sus candidatos, pero por ética moral y profesional lo deben hacer en sus tiempos libres. Para la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Roxana Rubio Valdez, lo que hizo el diputado es una falta de respeto y no solo para ella, sino fue una falta para todos los sinaloenses. Ojalá que el caso del diputado no se repita con otro legislador y que se le aplique la sanción correspondiente ya que los sinaloenses necesitan a diputados comprometidos y que se dediquen a las funciones para las que fueron electos y no para andar adulando o buscando un nuevo puesto.

Ni la burla perdona. Mientras que la Fiscalía General del Estado está dando a conocer que tiene buen desempeño, la realidad es otra y una prueba de ello es el caso del menor de edad Javier Ernesto, quien presuntamente fue arrestado por policías municipales en la colonia Adolfo López Mateos hace más de un mes y que se encuentra desaparecido. Después de tanto tiempo, el personal de la Fiscalía no ha solicitado la información de la patrulla a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con lo cual queda demostrado que no buscan a los desaparecidos. Toda la intervención de la Fiscalía en estos casos se reduce a emitir las alertas pero no pasa de allí, son los propios familiares de las víctimas quienes hacen su trabajo y se convierten en investigadores aunque con eso pongan su vida en peligro. Este caso es muy delicado y se debe esclarecer los más pronto posible, de esta manera saldría al descubierto si en la Municipal se requiere una limpia o bien andan patrullas clonadas como si nada por la ciudad. En este caso también le debería de interesar al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pero él parece más interesado en andar en grillas políticas y peleándose con todo mundo que pedir que se investigue si policías municipales de quienes es jefe estuvieron involucrados o no. También es tiempo ya de que Óscar Guinto Marmolejo dé una explicación a la sociedad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Necesita capacitación. En el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo, sí aplica el dicho de “calladito te ves más bonito”. Y es que este funcionario no es nada conciliador y cuando atiende a personas con alguna inconformidad siempre lo hace en tono de regaño y con una actitud que muchos consideran como prepotente. El funcionario le contestó muy mal a comerciantes que realizaron un plantón en la avenida Álvaro Obregón, al día siguiente tuvo una muy mala comunicación con la mamá de un desaparecido y una activista social, pero ellas lo pusieron en su lugar y pidieron que no las atendiera y se retirara. No se vale que algunos funcionarios del Ayuntamiento traten con dureza y prepotencia a los ciudadanos y si no tienen tacto para hacerlo, es mejor que el secretario del Ayuntamiento haga lo que ha hecho muchas veces que es asomarse a las puertas del Ayuntamiento, pero mantenerse alejado de los inconformes porque es de los que en vez de apagar el fuego le echa más gasolina. Muy bien le caería un curso de relaciones humanas.