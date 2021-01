Intereses morenos. Luego de la renuncia de Alejandro Higuera Osuna y otros 150 militantes al Partido Acción Nacional, bajo el argumento de que el partido va en coalición con su histórico enemigo político, el PRI, y que el blanquiazul estaba secuestrado por un grupo de empresarios, Juan Carlos Estrada consideró que los “disidentes” lo hicieron para satisfacer sus propios intereses, los cuales ya no estaban en este instituto político. En el caso del Diablo Higuera, el dirigente de Acción Nacional opinó que tiene su corazoncito puesto en el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y lo retó a que explique los motivos reales de su salida del PAN. “Todos están en libertad de perseguir sus intereses; eso sí, que sean muy claros y empáticos (…)”. Los invitó a que no quieran mentir a la población sobre las razones por las que se van, ya que estos ahora van por intereses con Morena. Estrada también negó que al PAN lo manejan los empresarios, como dijo el Diablo Higuera.

Haciendo historia. Jesús Estrada Ferreiro pasará a la historia por sus frases irreflexivas, como aquella sugerencia sobre los baches, o su clasificación sobre las balaceras. Pero también será recordado por sus constantes enconos hacia los medios de comunicación en general, a quienes considera sus enemigos por muchas razones. No entiende, pues, el concepto de periodismo social, ese que le da voz a los más desprotegidos y, en lugar de atender los llamados que le hace la sociedad a través de los espacios informativos, lo primero que hace es despotricar contra estos. Y hasta los reta. Ayer, durante la presentación de dos camiones recolectores de basura, afuera del Palacio Municipal, organizó una rueda de prensa, en la que fue abordado por los periodistas. EL DEBATE le preguntó sobre el caso del joven Ernesto, levantado en la colonia Adolfo López Mateos, presuntamente por policías municipales, cuya patrulla está plenamente identificada. El alcalde preguntó de qué medio era la reportera de esta casa editorial y, evidentemente molesto, le sugirió que publicara lo que ella quisiera: “¿De qué medio vienes? (…) pues publíquenle lo que quieran porque ustedes publican lo que ustedes quieren”. Luego de este desliz verbal, señaló que es la Fiscalía del Estado la que deberá responder y, en el caso de la identificación de la patrulla que presuntamente participó en el “levantón”, Estrada Ferreiro dijo que le tocaba a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal declarar, no a él. Quizá no sepa todavía que dicha corporación policial es, precisamente, municipal.

Les fue mal. A los que no les fue tan bien como a otros funcionarios que ya han ocupado ese espacio, es a los secretarios de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, y de Salud, Efrén Encinas Torres, durante sus comparecencias como parte de la Glosa del Cuarto Informe del Ejecutivo del Estado 2021. Los diputados de Morena, específicamente Pedro Villegas Lobo y Marco Antonio Zazueta, fueron muy “quisquillosos” con Madrid Pérez y Encinas Torres, pero el primero se mostró evidentemente incómodo con las preguntas de los legisladores, sobre todo las que tenían que ver con el uso de recursos públicos para programas sociales. En el caso del titular de la Secretaría de Salud, fue cuestionado por el aparente relajamiento de las medidas sanitarias al abrir antros, casinos y estadios, así como la celebración de la Serie del Caribe en Mazatlán, a pesar el incremento de casos de contagio y muertes por COVID-19. El funcionario, temeroso, atribuyó dicha alza a la movilidad de la gente y al cambio de temperatura. También, el diputado del PAN, Jorge Villalobos, lo abordó por la insuficiente cantidad de vacunas aplicadas contra la tuberculosis y la influenza en Sinaloa.