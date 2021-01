Licenciado. En conferencia de prensa, integrantes del llamado Proyecto 24, un movimiento de Morena que está presente en algunos estados de la República, como San Luis Potosí, y que en Sinaloa apenas ayer se manifestó, hicieron públicas sus aspiraciones por participar en el proceso interno de este partido político para buscar diputaciones federales por la vía plurinominal. Según Jesús Millán, que se identificó como coordinador estatal de dicho organismo en la entidad, se trata de profesionistas “alineados” con la Cuarta Transformación. Algo curioso pasó ayer en este encuentro con los medios de comunicación, cuando algunos de ellos transmitían en vivo por redes sociales. La mayoría de los comentarios señalaban al coordinador, cuyo nombre completo es Jesús Andrés Valdez Millán, como farsante y estafador. De hecho, trascendió que, en San Ignacio, durante 2019, defraudó a decenas de personas, a las que les pedía cuotas de hasta 25 mil pesos por incluirlas en apoyos como pies de casa y empleos bien remunerados. Incluso, denuncian que el entonces conocido como “Licenciado Millán”, dejó varias deudas en abarrotes antes de huir sin pagar renta de locales que utilizaba para sus fines.

Sanción ¿ejemplar? Que el diputado Apolinar García Carrera sí será acreedor a una sanción por parte de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, reveló Roxana Rubio Valdez, presidenta de este organismo parlamentario. Ya el pasado lunes, la legisladora panista había dado a conocer que su compañero “ubicuo” no había pedido permiso y que haber estado conectado a la sesión del jueves 21 de enero desde un evento político era incorrecto moral e institucionalmente, y que una posible sanción hacia su persona se analizaría en una reunión con la Junta de Coordinación Política, lo que ocurrió el lunes pasado por la tarde-noche. Ayer mismo, Rubio Valdez informó que al sucesor del Padre Jeringas se le descontará ese día. Definitivamente, no es una sanción muy ejemplar, pero algo es algo para este tipo de conductas reprobables a todas luces. Solo queda la duda de si Apolinar aprenderá la lección, con eso de que estamos por entrar a la efervescencia política en el estado y los eventos de este tipo serán frecuentes. Habría que estar pendientes con los demás legisladores para que no emulen a su compañero morenista.

Desamparados. Vaya que los choferes del transporte público están en un dilema, al delegarles a ellos la decisión de denegar el servicio a un usuario que no porte cubrebocas. Según el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, el operador “tiene total libertad de reportar a esta persona ante cualquier policía o agente de Tránsito para que la baje de la unidad y la arreste”, bajo el argumento de poner en riesgo la salud de los demás. Se sabe que en Sinaloa, por no decir en todo el país, una denuncia de este tipo bien pudiera ser el equivalente a una represalia de cualquier tipo, pero represalia al fin, así que las autoridades deberían valorar, a conciencia, esta medida que deja desamparados a los trabajadores del volante.

Legado. Caló, y caló hondo, la partida de Martín Mendoza, el columnista más leído de EL DEBATE durante 27 años ininterrumpidos. Durante sus últimos años se dedicó a escribir libros en los que replicó el contenido de sus aportaciones periodísticas que retrataban a los políticos y principales personajes de la vida pública de Sinaloa y del país. Don Martín, sonorense de nacimiento y sinaloense por adopción, deja ahora un legado de enseñanzas y ejemplos de vida a varias generaciones de periodistas. Algunos de sus contemporáneos más cercanos, como sus compadres Rosario Oropeza Cota y Germán García —con quienes compartió redacción— lamentaron profunda y profusamente su deceso ocasionado por el maldito coronavirus, que sigue cobrando víctimas en todo el mundo. Que descanse en paz y que sus hijos, nietos y su compañera Laura se resignen pronto.