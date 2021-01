Tupido. El diputado Apolinar García Carera ya no siente lo duro, sino lo tupido. Fue evidenciado, señalado y sancionado por su “ubicuidad”, pero antes ya había causado controversia con su postura sobre adopción, aborto y el matrimonio igualitario. Incluso, tuvo un “encontronazo” mediático con Tiago Ventura, del organismo Sinaloa Incluyente, al defender el matrimonio tradicional, y cuando el activista pidió oportunidad de participar para la comunidad LGBT en el proceso electoral. Ahora, o, mejor dicho, ayer, el legislador morenista fue encarado por representantes de algunas organizaciones de la sociedad civil y colectivas para pedirle respeto y consideraciones hacia ellos, sobre todo por respeto a su investidura e, incluso, le espetaron en la cara que no se sentían representados por él. García Carrera, molesto y hasta prepotente, sólo atinó a decir que, por no conocer los derechos humanos, él legisla con base en creencias. Ahora sí que Apolinar debió haber deseado estar en cualquier lugar menos en ese restaurante del Centro, donde lo acorralaron los activistas luego de una conferencia de prensa a la que asistió para denunciar que en el Congreso se cocina una ley de protección animal que lo que busca, en realidad, es exterminar a perros y gatos callejeros. Es decir, pareciera que García Carrera protege a los derechos de unos y “desprotege” los de otros. Tal parece que, como se dice popularmente, ya no siente lo duro, sino lo tupido.

Piden inclusión. Están en todo su derecho y hasta se justifica la petición de los choferes del servicio público de que se consideren como población vulnerable y se vacunen contra el COVID-19, pues, argumentan, no han parado de trabajar durante toda la pandemia, a pesar de que ya van 30 compañeros fallecidos por esta enfermedad. Es tanta su preocupación, que ayer acudieron al despacho del gobernador a formalizar su solicitud y, aunque se desconocen los detalles de este encuentro, los camioneros no bajarán la guardia y esperarán hasta el 1 de febrero para ver si serán incluidos en la aplicación de dicho fármaco. Otra situación que les preocupa a los camioneros, de acuerdo al líder del sindicato de trabajadores del Transporte Urbano de Culiacán, es que les toque a ellos denunciar a pasajeros que no usen cubrebocas. Flavio Ibarra Hernández dijo que están conscientes y colaborativos con las medidas sanitarias, pero no están de acuerdo en denunciar, por temor de sufrir represalias por algún inconforme.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se registra. Finalmente, Paola Iveth Gárate Valenzuela se registrará ante la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional mañana viernes para participar como precandidata a la alcaldía de Culiacán por este instituto político. Fue ella misma quien hiciera el anuncio y que explicara que, para tal fin, debió pedir licencia sin goce de sueldo, como titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. Esta noticia la da luego de aquel “berrinche” que hiciera durante la instalación del Consejo Político Municipal del domingo 29 del año pasado, donde “amenazó” con abandonar al tricolor y “refugiarse en otro partido si ahí le cerraban las puertas a sus aspiraciones. Luego salió Jesús Valdés Palazuelos, presidente del PRI estatal, a decir que Paola Iveth era inquieta y rebelde y que, como ella, muchos estaban desesperados por no definirse, en ese momento, las candidaturas. Hoy, la también legisladora local aseguró que siempre no abandonará a su partido, incluso en caso de no ser favorecida en sus aspiraciones políticas.