Sorpresa. Tocó el turno a los aspirantes a las candidaturas para las diputaciones estatales en el Partido Revolucionario Institucional. El registro para tal fin fue en dos etapas: de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. En la sede del tricolor desfilaron 13. Varios personajes desfilaron por la mesa de la Comisión Estatal de Procesos Internos, entre ellos, Gabriel Ballardo, Érika Sánchez y Elsy López Montoya. Pero la que dio la sorpresa fue la “inquieta” y “rebelde” Paola Iveth Gárate Valenzuela, quien se registró de último minuto como precandidata a legisladora local y, hoy viernes, lo hará como parte de su búsqueda de la presidencia municipal de Culiacán. Vaya que está aprovechando la licencia sin goce de sueldo que pidió como directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana. Valga decir que, de manera previa, Paola Iveth aplicó el examen previo para el registro como precandidata a la alcaldía, ayer, junto con Rosa Elena Millán Bueno, así que hoy, ambas estarán en la mesa de la Comisión Estatal de Procesos Internos del tricolor. Ah, pero “coincidentemente”, un grupo de líderes de algunos sectores productivos de la ciudad, como músicos, meseros y dueños de bares, se pronunciaron a favor de la candidatura de Gárate Valenzuela, en una conferencia de prensa la que convocaron por la mañana, para pedir que los partidos elijan bien a sus prospectos.

Transformación. Una vez más, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro demuestra que es un claro de ejemplo de lo que no se debe hacer en política. Por más que culpe a los medios de comunicación de que “publican lo que quieren”, la realidad salta a la vista. Su “puntada” de rendirle pleitesía a Andrés Manuel López Obrador (al que compara con los Héroes de la Nación) con un mural que “transformó” en una “ofrenda” para su máximo jefe político, ya le dio la vuelta al país y allende las fronteras, como dirían los clásicos. Mientras su osadía ya se volvió tendencia en redes sociales —en las que algunos internautas se han mostrados sorprendidos por su físico con el comediante Benito Castro—, medios nacionales han retomado la nota de una manera hasta jocosa. Por ahí anda circulando un video del periodista Joaquín López Dóriga, en el que refiere que a Estrada Ferreiro le regalaron una máquina cromadora (sic). Hasta el portal Latin Us, de los comunicadores Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo, reprodujo la información para consumo de sus lectores tanto en México como en Estados Unidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Protección animal. Finalmente, el Congreso del Estado aprobó las reformas a las disposiciones de la Ley de Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y Código Penal, con lo que se garantiza la protección a la dignidad y vida de los animales, pues se endurecen las penas por maltrato y crueldad hasta por tres años y multas altas. Entre otras cosas, esta legislación considera que los centros de Salud y Bienestar Animal llamados hasta hace unas horas antes como centros antirrábicos, serán espacios públicos de cuidado y no de exterminio animal, como acusaran de manera previa e insistente diversas asociaciones y colectivos animalistas que, finalmente lograron su objetivo. No fue en vano sus denuncias y advertencias que, desde el miércoles, hacían mediante conferencias de prensa. Claro que, el mérito de estas nuevas disposiciones ya se lo están colgando, en particular, algunos grupos parlamentarios en el recinto parlamentario. Sea como sea, el esfuerzo es plausible, sobre todo si se trata de hacer la coexistencia más amena con los demás seres vivos que nos acompañan en este transitar por el mundo.

Guinda. El flyer digital que circuló a inicios de semana Gerardo Vargas Landeros, levantó más certezas que dudas (sí, así como se lee), aunque su personal de comunicación explicó que se trataba de una manifestación de apoyo a los Tomateros de Culiacán por su desempeño en la Liga Mexicana del Pacífico. La imagen es elocuente. Vargas Landeros aparece con el rostro retocado (¿Photoshop?), vestido con una casaca deportiva y con la leyenda “Culichi” al frente. Se observa su mano derecha con el pulgar hacia arriba, como señal de “Ok” y el texto no podía ser más sugerente: “píntate de guinda”, luego su nombre y, al final, el escudo de Morena. Se vale sacar conclusiones.