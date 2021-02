La Glorieta

Sin cuidado. En las selfis que comparte a través de redes sociales, Christian Palacios, presidente del partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, se ve rodeado de personas de todas las edades, lo lamentable es que en muchos de sus eventos no hace uso del cubrebocas. Mientras que algunos gobiernos están en una lucha fuerte por prevenir los contagios de coronavirus, hay algunos políticos como él que no se cuida ni cuida a otros.

Rostros jóvenes. El PRI se la juega con rostros jóvenes en los municipios de Elota y Navolato, en el primero como candidato a la alcaldía es Tomás Amador Carrasco, hijo de Daniel Amador Gaxiola, quien es querido por algunos y no tantos del gremio magisterial donde es considerado un cacique de la política. Tomás ha sido regidor y diputado local, pero no hizo uso de esas importantes plataformas para darse a conocer, por lo que para muchos es desconocido y habrá que ver cuál es su estrategia de campaña, y cómo reaccionan los del magisterio ahora que su papá no tiene tanto poder en ese gremio.

En Navolato va Jesús Rigoberto Mejía Samaniego, quien hasta el momento tiene una hoja de vida limpia, es un joven sereno, discreto que sabe relacionarse muy bien. Él ya fue regidor, suplente de Víctor Godoy cuando fue diputado local y es subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, cuenta con el apoyo de diversos sectores y priistas de peso en el municipio. También habrá que ver cuál será su estrategia de campaña en este municipio, que si bien el actual alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo, que también es querido por muchos, no ha podido realizar muchas obras debido a la falta de presupuesto.

El más querido. Su partido ha trabajado con la población vulnerable pese a la pandemia, aseguró el precandidato a gobernador por el Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, en el cierre de precampaña realizado de forma virtual, dijo que la gente lo quiere y se lo demostró en las caravanas que se realizaron como acto de proselitismo cuidando la sana distancia. El pasista está convencido de que los sinaloenses lo quieren porque se ha ganado el cariño de familias, explicó una y otra vez. También presumió que de los partidos locales en México es de los que tiene más afiliados. Al final del evento se expuso que había sido visto por más de 30 mil sinaloenses, lo que calificó como un éxito. Cuen Ojeda siempre ha dicho que tiene muchos afiliados, pero en votaciones no siempre se ha demostrado.

Sufre de covid. El alcalde de Elota, Geovani Escobar Manjarrez, está convaleciente de COVID-19, por fortuna, dijo, es algo leve. Aunque él siempre se cuidó mucho, no sabe en dónde pudo contagiarse. Está en cuarentena y está haciendo uso de las redes para continuar con su trabajo. En su caso, considera no cerrar los negocios para prevenir contagios de coronavirus porque la gente ya no puede estar tanto tiempo sin trabajar, además en donde sea se pueden dar los contagios y no solo en los comercios, lo que sí se reforzarán son las medidas preventivas en los establecimientos.

Todo sea por ganar simpatías. Todo indica que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro sigue en su lucha por ganar simpatías y con ello ir ganando votos para que le den la oportunidad de reelegirse por Morena. Ayer en una supervisión que hizo en una obra de pavimentación, en la sindicatura de Culiacancito, agarró una pala y se puso a trabajar en sacar agua estancada de una calle. En días pasados promocionó unos tacos de una sindicatura de Sanalona y anda realizando algunas cosas como si fuera una persona del pueblo. Si en verdad quiere ganar simpatías, lo que debe hacer es contestar y atender bien a todos los grupos que van a buscarlo para darle una queja o a pedirle solución a sus problemas.