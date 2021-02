Concluyen. El periodo de precampañas políticas concluyó el pasado domingo, y algunos eventos de cierre fueron virtuales. Es decir, inicia ahora el tiempo de intercampañas, que concluirá el próximo 3 de abril. De acuerdo con el calendario respectivo, los candidatos que aún ostenten algún cargo público deberán separarse del mismo a más tardar el 7 de marzo, y quienes asuman dicha responsabilidad, en el caso de diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, deberán asumirlas entre el 12 y el 21 de marzo. En tanto que el registro y sustitución de candidaturas a la gubernatura del estado deberán hacerlo del 17 al 26, también de marzo. Por lo pronto, algunos legisladores del PRI ya dejaron su curul en el Congreso del Estado, como el caso de Faustino Hernández, que lo hizo para registrarse como precandidato a la alcaldía de Culiacán, y Guadalupe Iribe Gascón, que va en busca del mismo puesto en su natal Badiraguato.

Tibios. Como ya se ha visto, los eventos políticos y deportivos han sido organizados desafiando a los protocolos sanitarios habidos y por haber. La sana distancia no ha sido invitada, y, en estos casos, las autoridades no habían hecho pronunciamientos al respecto. Hasta ayer, que el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Arturo Fajardo Mejía, manifestó que les exigirá a los partidos políticos que cumplan con las medidas respectivas que marca el semáforo epidemiológico. Aceptó, además, que la etapa de registros de candidatos, en marzo próximo, y la de campañas, en abril y mayo, serán complejas en cuanto al control sanitario, por lo que exhortó a las dirigencias de los institutos políticos a ser más responsables. Por su parte, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Francisco Vega Meza, dijo que, efectivamente, las autoridades electorales deben tomar cartas en este asunto, y que la corporación a su mando solo actúa de manera preventiva, como sí lo hicieron en el estadio de beisbol Teodoro Mariscal, de Mazatlán, estableciendo cercos sanitarios. Pues bien, eso debieron haber hecho en las sedes de los partidos políticos: acciones preventivas; como también lo han hecho los elementos de la Policía Municipal en fiestas particulares. Solo se espera que el número de contagios no incremente debido a estos actos, como ya pasó en diciembre.

Consenso. No es la primera vez que los encargados de hacer o reformar las leyes; es decir, los diputados, sean señalados de no tomar en cuenta a especialistas. Ahora, el presidente de la Asociación de Zoológico Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), Ernesto Zazueta Zazueta, consideró que, en el caso de la aprobación de reformas a dos leyes y Código Penal para proteger la dignidad y la vida animal, este tema debió haberse consensuado más entre expertos, como veterinarios y asociaciones de animalistas, y, por otro lado, debieron prever las repercusiones que tendrían. Como ejemplo de lo anterior, Zazueta Zazueta refirió aquella ley que consideraba excluir a los animales de espectáculos circenses, pero no se incluyó el destino de estos, el cual a la fecha es desconocido. Además, recordó que la Azcarm propuso al Congreso la necesidad de implementar foros de discusión con especialistas en el tema, ya que ellos como diputados no tienen la experiencia de las asociaciones o fundaciones que siempre han trabajado a favor de la fauna.

¡Bienvenida! El Zoológico de Culiacán tiene una nueva integrante: se trata de una preciosa jirafa que apenas vio la primera luz el pasado 13 de enero, después de quince meses de estar en el vientre de su madre. Según las autoridades del parque, el ejemplar está sano y en proceso de adaptación a su entorno, lo cual es ya un gran logro de preservación, pues la especie es considerada en peligro de extinción. Así que está la invitación para conocer a la nueva inquilina, la cual todavía no tiene nombre.