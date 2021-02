SOS. El Partido Revolucionario Institucional lanzó ayer un “socorredme o sucumbo” o “save our souls” a las autoridades correspondientes para contener las “pasiones desbordadas” de los cientos de simpatizantes que han acompañado a los aspirantes a sus registros como precandidatos. Como se documentó en su momento, en estos eventos públicos en la sede del tricolor, aquí en Culiacán, los protocolos sanitarios no son acatados, precisamente por el entusiasmo de los asistentes, según la justificación del propio dirigente priista, quien, a su vez, pidió un SOS (cualquiera que sea el significado de este acrónimo), en este caso al Instituto Estatal de Protección Civil, a cargo de Francisco Vega Meza, que, por cierto, recientemente se “lavó las manos” al decir que les tocaba a las autoridades electorales (y no a su dependencia) intervenir en estas situaciones. Por lo pronto, Valdés Palazuelos —recién desempacado desde los juegos inaugurales de la Serie del Caribe, en Mazatlán—, adelantó que el acto de toma de protesta del candidato a gobernador por este partido será en las instalaciones de la Feria Ganadera, al aire libre, durante los últimos días del mes de febrero.

Fauna política. Lo dijo el diputado federal por el distrito 4, Casimiro Zamorano Valdez: “Se pueden anotar coyotes y venados, y, al final, el partido decidirá”. Esta expresión la hizo el legislador en su natal Guasave, donde estuvo de visita el pasado lunes 1 de febrero, en alusión a la convocatoria pública y abierta de su partido, Morena, para el proceso interno. Ahí, añadió que se están registrando personas que no tienen ningún vínculo con este instituto político, y que al final serán rechazados. Entonces, ya se verá si personajes como Jesús Andrés Valdez Millán, el licenciado Millán, y el exsíndico de Quilá Marco Antonio García Espinoza, quienes a pesar de sus antecedentes por fraude genérico y otras acusaciones serias sobre sus espaldas, “cacarean” su “pasión guinda”, y no precisamente como muestra de apoyo al equipo de beisbol de los Tomateros de Culiacán. Habrá que ver qué otros personajes públicos osan manifestar sus aspiraciones políticas en los próximos días. Por lo pronto, ayer salió otro “moreno” que le disputará la precandidatura a Graciela Domínguez Nava, Gerardo Vargas Landeros y a Pedro Villegas Lobo, si estos se deciden a participar. Y claro está, al propio Jesús Estrada Ferreiro.

Cerco viejo. La detención y privación de la libertad, por parte de presuntos policías municipales, del joven Ernesto, ocurrida el 8 de diciembre pasado en la colonia Adolfo López Mateos, no ha arrojado visos de esclarecimiento que puedan dar tranquilidad a su familia. La acusación, basada en versiones de testigos que presenciaron los hechos esa mañana, apunta a la patrulla 0138, que, a la postre, las autoridades argumentaron que no existía y que seguramente era un vehículo clonado. Esto es algo que cuesta creer, pues, hasta la fecha, no han mostrado evidencia que sustente la versión oficial. También resulta increíble que arguyan que las cámaras de video de comercios y particulares no captaron nada. Y a este rosario de explicaciones endebles, se suma otra “salida” del propio director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo: no todas las patrullas traen sistema de geolocalización (GPS, por sus siglas en inglés). El funcionario fue cuestionado ayer sobre este tema, y explicó que, en ese preciso sector y en muchos otros, el dispositivo no funciona, pero que no los retiran por cuestiones de garantía. Como se recordará, el 26 de enero pasado, diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Sinaloa dieron a conocer que presentarán una iniciativa de reforma de ley para equipar con geolocalizadores y videocámaras las unidades policiales.