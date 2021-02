Tambores. De nueva cuenta, en Movimiento Ciudadano se escuchan tambores de guerra. Como se recordará, Alejo Valenzuela fue desconocido por la dirigencia estatal hace unos días, y, a pesar de ello, se registró como precandidato por este partido a la gubernatura del estado el 18 de diciembre pasado. Sin embargo, se la “hicieron cansada”, y le dijeron que su trámite no procedía, pues no cumplía con los requisitos. Acto seguido, Alejo interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin), que ordenó que le respetaran el derecho de audiencia a Valenzuela López para que subsanara cualquier requisito faltante. Así lo hizo, pero, ahora, la institución naranja insiste en no acatar el fallo del Teesin, según palabras del propio Alejo. Ayer, ante los medios de comunicación, culpó (de nueva cuenta) al delegado nacional de MC en Sinaloa, Roberto Cruz, a la diputada federal Julieta Macías y al propio coordinador estatal, Christian Palacios. De este último, señalo que se ha cruzado de brazos sin hacer nada por MC. Finalmente, Alejo acudió de nuevo al órgano electoral para interponer un recurso de impugnación, mientras los tambores siguen sonando.

Fantasmas. En Morena siguen “brotando” ciudadanos que aspiran a los diversos cargos de elección popular. Con eso de que la convocatoria para el proceso interno de este partido es pública y abierta, todo mundo quiere participar, esperando quizá el efecto que este instituto político tuvo en las elecciones pasadas, en el que la ciudadanía votó por el partido y no por el candidato, en una clara muestra de escarmiento hacia los partidos de siempre. Ahora, estos pretensos, que aseguran ser militantes fundadores y defensores de la doctrina transformadora del Movimiento de Regeneración Nacional (algunos hasta amistad o lazos cercanos con el presidente presumen) están haciendo públicas sus aspiraciones, probablemente confiados en que sus fantasmas del pasado no los persigan, como los casos del licenciado Millán, del exsíndico de Quilá Marco Antonio García, o del “periodista” Abel Ramírez... Ahora surge otro personaje, desde el mero Mazatlán, donde ha tenido diversos conflictos con la ley, sobre todo por los delitos de despojo de terrenos particulares y fraude genérico: se trata de María Elena Gómez Pineda, apodada la Güera Guerrillera, una expriista de “hueso colorado” que ahora se suma a las filas de Morena, y que ayer, en rueda de prensa, dio a conocer a sus candidatos, integrantes del llamado Frente por la Cuarta Transformación, que coordina Gómez Pineda.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mural. Por cierto, en este evento convocado por la Güera Guerrillera se dejó ver la actual síndica procuradora Sandra Martos, que también aspira a la alcaldía de Culiacán. Ahí, dio a conocer que en la siguiente sesión de cabildo se planteará la propuesta de retirar el controvertido Mural de la Cuarta Transformación que el presidente Jesús Estrada mandó a pintar y colocar en el Ayuntamiento, sin el consenso o aprobación de los regidores.

Contracorriente. Realmente los propietarios de hoteles y moteles, y, por su puesto, los trabajadores de estos centros de hospedaje, la están pasando mal. Cuando pensaban que el 2020 fue malo en cuanto a sus ingresos por la venta de sus servicios, el repunte de casos de coronavirus que en los últimos días se ha registrado en el estado los ha obligado a nadar contracorriente, en aguas en las confluyen también los inminentes impuestos. Al tomar protesta como presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán, para el periodo 2021-2022, José Manuel de las Rivas afirmó que, desde que se declaró la pandemia, han acatado las normas sanitarias, que incluye el cierre y la limitación en hospedaje, pero también en bares y restaurantes, lo que ha significado que bajen considerablemente sus ingresos. Ah, pero eso sí, las obligaciones fiscales las deben cumplir, y lo han hecho de manera puntual, sin excepciones, incluidos los pagos por energía eléctrica y agua potable, que tampoco perdonan. Por eso, ven un salvavidas en la aplicación de la vacuna.