La Glorieta

Malas interpretaciones. Son muchos los ciudadanos que consideran que quienes ya son candidatos o bien se inscribieron como aspirantes a precandidatos a un puesto de elección popular por el partido que sea deben dejar el cargo público que ostentan. Y es que cualquier acción que realizan lo hacen como diputados o alcaldes y con recursos públicos, lo que puede prestarse a malas interpretaciones, además tienen claras ventajas contra sus contrincantes. Algo que ha sido muy mal visto fue que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro acudiera al mercado en días pasados a repartir cubrebocas, si bien la campaña tiene buenas intenciones también se presta a malentendidos y así será con todos aquellos que quieren otro puesto o contender por el mismo, pero sin dejar de percibir el salario. Ya es hora que se legisle en este tema para que quienes quieran contender por cargos públicos lo hagan como ciudadanos, es mucha la gente que está harta del chapulineo.

Los beneficiados. Algunas propiedades de diputados de Morena y del alcalde Jesús Estrada Ferreiro fueron beneficiadas con obras de pavimentación, algunas gratuitas pese a que en el municipio hay una gran cantidad de rezago en la pavimentación. En los próximos días se estarán dando los nombres de los diputados que gracias a sus influencias ya tienen pavimento las calles en las que viven o donde habitan algunos de sus familiares, se sorprenderán de quiénes son, sobre todo porque algunos quieren repetir el cargo, o bien ocupar otros. A ver qué opina la ciudadanía al saber que hay comités de vecinos esperando durante años la pavimentación de su calle y que otros solo por ocupar cargos públicos como por arte de magia y de la noche a la mañana tienen sus calles pavimentadas.

Vuelve el terror a las calles. Otra vez se están dando las balaceras en la calle, en este tema las estrategias de seguridad de los tres órdenes de gobierno siguen fallando. De qué sirve ver los convoyes de militares y Guardia Nacional en las calles, si la presencia de personas armadas se sigue registrando, si continúan privando de la libertad y la vida a las personas en calles transitadas y a todas horas del día. Y mientras se espera mucho de las autoridades federales, las cuales han dado muy poco, hay un gran relajamiento en los jefes de seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo y Óscar Guinto Marmolejo, quienes han aprovechado el tema de la pandemia para no dar la cara a los ciudadanos en temas como robos a casa habitación, asaltos a transeúntes y a comercios, los cuales van al alza y están acabando con negocios, y arrebatándoles el patrimonio a decenas de sinaloenses al mes. En el estado se ve una clara ausencia de los tres niveles de gobierno.

Sin datos. En vez de hacer todo lo posible porque los familiares de los desaparecidos puedan localizarlos, todo indica que la Fiscalía General del Estado quiere esconderlos, sobre todo cuando son localizados muertos. Pese a los avances de la tecnología, la página de la Fiscalía en donde se da a conocer la información de las personas fallecidas o sin identificar es obsoleta. El descuido de quienes suben la información es tanta que en algunos casos no informan sobre los rasgos importantes, como el cabello, la nariz, dentadura, color de piel o edad aproximada de los cuerpos que son recogidos por los peritos. Otra inconformidad constante es que no publican ni informan sobre la ropa, los objetos u otras características de los restos localizados en fosas clandestinas, lo que ha llevado a que algunas víctimas de la violencia hayan permanecido varios meses en el Semefo por la falta de información. También hay muchas personas que sospechan que algo muy, pero muy turbio hay en las nuevas instalaciones del Servicio Médico Forense porque pese a tener varios meses operando no lo han dado a conocer al público en general.