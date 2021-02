En riesgo escuela temporal. La noticia de que hijos del Chapo Guzmán habían apoyado en la educación a niños de la colonia El Bicentenario, uno de los sectores más marginados de Culiacán, se hizo viral en meses pasados. Luego, las declaraciones de diversas autoridades no se hicieron esperar, y con ellas las promesas de apoyo, las cuales no cumplieron, y apelaron al olvido. Quien mantuvo el apoyo constante a estos niños fue el Banco de Alimentos, aunque también diversos ciudadanos hicieron su parte. A meses de que muchos aplaudieran el apoyo que se estaba brindando a los niños, viniera de quien viniera, la “escuelita”, como muchos conocen al tejabán acondicionado para que los menores tuvieran clases, cerró. El motivo, la falta de apoyos, y pese a este problema, las autoridades municipales, estatales y federales no han reaccionado, ninguna se ha preocupado por instalar una antena para que haya internet fijo, tampoco se ha dotado de los materiales requeridos, y la Secretaría de Educación Pública y Cultura no les ha mandado personal de apoyo. La encargada de este lugar apela al buen corazón de la ciudadanía para que les donen cubrebocas, hojas de papel, colores, lápices, plumas, entre otro material para la limpieza, así como recursos económicos para el pago del internet. Otra vez los más necesitados llaman a la sociedad para que los apoyen, porque las autoridades siguen dormidas en el tema educativo y han dejado a la población más vulnerable en el abandono.

¿Será burla? Como un claro desafío contra quienes están en contra del mural que fue pintado en el Ayuntamiento, en el cual se puso la imagen del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, junto a héroes patrios, lo cual causó polémica a nivel nacional, el alcalde invita a la ciudadanía en general a que vaya a verlo. Esto luego de que la síndica procuradora Sandra Martos Lara asegurara que iban a hacer todo lo posible para que fuera retirado, y que el PAN municipal también está redactando un documento legal para que el mural será quitado por considerarlo ofensivo. Mientras el alcalde por una parte llama a las no aglomeraciones y tiene a los comerciantes de los tianguis y del centro con medidas muy estrictas para evitar aglomeraciones, en sus redes sociales llama a la gente a que acuda a ver este mural. Qué contradicción.

A cuidarse. Medidas extremas van a ser tomadas en el Parque Las Riberas para evitar que las parejitas utilicen como motel este lugar el 14 de febrero, así que quienes vayan con estas intenciones es mejor que lleven para pagar la multa, porque de ser sorprendidos terminarán en Barandilla. Dan Santos, director del este parque, recuerda que este espacio es familiar, por lo que debe ser respetado como tal. Invita a que acudan a disfrutar la belleza del paisaje y el clima de tranquilidad, pero no a ingerir bebidas embriagantes ni a hacer desmanes. El Parque Las Riberas es uno de los lugares más bellos del estado, por esa razón se invita a conservarlo y a cuidar su flora y fauna.

Oportunidad. La ley de amnistía en Sinaloa abre la esperanza de recuperar la liberta a personas que fueron condenadas por robarse un pollo para comer o cometer delitos por la pobreza en la que vivían. Muchas de ellas no tuvieron oportunidad de una defensa adecuada, y en vez de ser obligadas a reparar los daños, fueron recluidas en prisión. El defensor social Leonel Aguirre Meza celebra que en Sinaloa esta ley sea una realidad, y fue uno de los que impulsó para que se avanzara en su aprobación. En este tema hay opiniones encontradas, porque están quienes consideran que será un premio para quienes cometieron un delito, y un revés para las víctimas; pero si se ve en el tema económico, también se dejará de gastar grandes cantidades en presos. Con esta ley estarán en las prisiones aquellos que cometieron delitos que realmente provocaron severos daños a la sociedad. Ahora lo que faltaría es que a los que queden en libertad por esta ley se les dé seguimiento y una oportunidad para continuar con sus vidas.