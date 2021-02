Negligencia. Fue justo el 6 de enero, Día Internacional de la Enfermería, cuando la señora Cinthia Armenta denunciaba que su hijo recién nacido presuntamente había contraído una infección por una bacteria al interior del Hospital de la Mujer. Incluso, la joven madre denunciaba falta de medicamentos. Las autoridades de la salud desmintieron tales posibilidades en su momento. El propio director, Óscar Garzón López, refutó la versión de la quejosa, aunque sí aceptó falta de personal. Y fue en este nosocomio donde días después, el 13 de enero, se aplicó la primera jornada de vacunación contra el COVID-19 de aquella primera remesa. Y fue aquí donde el pasado 16 de enero el directivo reveló que durante el tiempo que lleva la pandemia, alrededor de 50 mujeres embarazadas se han contagiado de este virus y que “solo” unos cinco bebés habían resultado positivos, pero que superaron la enfermedad sin problema alguno. Hoy, en este mismo hospital, Cinthia Armenta llora la muerte de su bebé que, insiste, fue por una infección intrahospitalaria y por falta de medicamentos que señaló y que nadie aceptó.

Acusaciones. Resulta preocupante la denuncia del activista Salomón Monárrez Meraz sobre que su hija haya sido víctima de una presunta agresión física al ser detenida y encarcelada por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pero lo es más el hecho de que, de manera pública, haya señalado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro de haber orquestado dicha aprehensión en la cual, acusa, fue golpeada. Monárrez Meraz, aspirante a la alcaldía de Culiacán por Morena, utilizó sus redes sociales para hacer tales señalamientos. Sí, el representante del organismo llamado Oficina del Pueblo se registró la semana pasada para participar en el proceso interno de dicho partido para designar a un precandidato a dicho puesto de elección popular, en una contienda en la que también participa Estrada Ferreiro. Sí, es Salomón Monárrez, aquel que dijo en alguna ocasión que los políticos, en lugar de pedir votos, deberían pedir perdón a la sociedad. Por cierto, el defensor de los derechos humanos trae pleito casado con el munícipe, a quien le ha endilgado culpas de varias situaciones en el municipio. Una de las más recordadas es aquel lamentable accidente que le quitó la vida a una joven de nombre Alejandra cuando cayó a una alcantarilla pluvial durante una lluvia, del cual, Salomón Monárrez culpara a Jesús Estrada a través de lonas colgadas en algunos edificios.

Protesta. Desde hace muchos años, diversos grupos de la sociedad civil han señalado que los libros de texto distorsionan la visión de niños y adolescentes respecto a la sexualidad. Al inicio del ciclo escolar 2018-2019, las críticas vertidas sobre estas publicaciones se concentraban en el tratamiento de temas como la homosexualidad y bisexualidad, entre otros. El siguiente curso, es decir, 2019-2020, no fue la excepción y, ahora, asociaciones como provida y profamilia se han manifestado también en contra del contenido de este material escolar. Las integrantes de estos organismos dijeron que el actual contenido es inapropiado y puede contribuir a embarazos en adolescentes. Estos señalamientos los hicieron en el marco de una petición hacia los diputados de Morena: no legalizar el aborto pues, argumentaron, están violentando la Constitución Política de los Estados Unidos al no privilegiar la vida. Por lo pronto, ya están convocando a una manifestación este sábado 13 de febrero, a las 16:00 horas, que partirá del Jardín Botánico y concluirá, precisamente, en el Congreso del Estado.