La Glorieta

El alcalde da trabajo a regidores. Los regidores de Culiacán realizarán la labor de inspectores e irán a visitar más de 80 puntos en donde tiene establecimientos una reconocida cervecería. De acuerdo con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, esto es con la intención de validar que no estén cerca de escuelas o de lugares en donde puedan perturbar el orden. Aunque el Gobierno estatal y el municipio tienen un departamento para verificar esto, el primer edil no les tiene mucha confianza y prefiere que los regidores realicen esta labor. Lo que llama la atención es que la supervisión sólo se le realizará a conocida cervecera y que los regidores no protestarán por esta nueva tarea y votaron a favor de realizarla, con ello estarán realizando el trabajo correspondiente a otro departamento.

En el tema de regidores, hay una propuesta en el Congreso en la que se propone que se les den más funciones y que rindan informes, lo cual estaría muy bien, ya que hay muchos que sí atienden a ciudadanos y que se preocupan por solucionar algunos problemas, pero también hay algunos que sólo cobran, y su función es apoyar y defender al alcalde en turno. Hay otros que son totalmente desconocidos, aunque ya tienen dos años en funciones.

La selección. Ayer llegaron más de 22 mil vacunas contra el COVID-19 al estado, las cuales van a la población de adultos mayores de tres municipios. Lo que no dijeron las autoridades de salud es cómo se realizó la selección de los municipios y por qué no se consideró como prioridad a Culiacán, en donde se está en semáforo en rojo. Está muy bien que lleguen vacunas, sobre todo a esta población, que es muy vulnerable, y ojalá que muy pronto todos los adultos mayores estén protegidos contra este virus. También se espera que llegue la segunda dosis para los médicos que ya fueron vacunados, porque hay mucha incertidumbre e inconformidad en este sector, sobre todo porque mucho personal que trabaja en hospitales y centros de salud no han sido tomados en cuenta para la vacunación.

El pleito. Continúa el pleito entre Alejo Valenzuela Pérez, aspirante a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, y Christian Palacios Atondo, el dirigente estatal, quien ha desconocido a Alejo. Algo muy curioso ha pasado en este problema: desde hace varios meses, Valenzuela Pérez había venido opinando a nombre de este partido y nadie salió a decir que no podía hacerlo. Fue hasta cuando el exregidor manifestó de forma pública su intención por contender por la alcaldía de Culiacán que por parte del partido empezaron a desconocerlo; hasta hace muy poco tiempo, Palacios Atondo empezó a darse a conocer, pero se le ha conocido más por este pleito que por realizar acciones de unidad en el interior del partido. En fin, son tiempos de definiciones de puestos de elección popular, por lo que se espera la manifestación de más inconformidades en el interior de Movimiento Ciudadano y otros partidos.

Titular de la Comisión de Derechos Humanos. Pese a la falta de medicamentos en los hospitales, a las denuncias de que no se atienden de forma adecuada los casos de desapariciones de personas o los ‘levantones’ y ante las denuncias de los comerciantes de que se les está afectando en su economía porque son víctimas de robos, el titular de la Comisión de Derechos Humanos no ha emitido pronunciamientos contra las autoridades señaladas. La única vez que Jorge Carlos Álvarez Ortega se le fue a la yugular al fiscal Juan José Ríos Estavillo es cuando quería quedarse en el cargo. Tras lograr su cometido, quien debiera defender los derechos de los sinaloenses se ha mantenido alejado y ni siquiera a los medios de comunicación atiende para responder algunos cuestionamientos. Nada ha podido hacer Álvarez Ortega para que las autoridades les respondan a los desplazados de Bagrecitos y otras poblaciones a las que se les han violentado sus derechos humanos.