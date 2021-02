Explicación. De plano que no aclara nada la explicación del “superdelegado” Jaime Montes Salas sobre la decisión de excluir a los municipios de Sinaloa con más casos de COVID-19 para las vacunas que llegaron el pasado domingo, como parte de una tercera remesa. En esta ocasión, que será para adultos mayores, se incluyeron Mocorito, San Ignacio y Rosario y dejaron fuera a Culiacán, Ahome y Mazatlán, que concentran los mayores índices de muertes y contagios. De hecho, Culiacán sigue estando en el color rojo del semáforo epidemiológico. Montes Salas explicó que se optó por dicha distribución debido a la cantidad de dosis que llegaron y porque el manejo de este antígeno es más fácil, pues no necesita ultracongelación. Además, agregó que se está buscando llegar a las comunidades más lejanas, como las de la parte serrana de la entidad. Quizá el critero sea que se trata de poblaciones pobres y humildes y son los primeros que se deben atender. Como premio de consolación, el delegado de los programas federales en el estado anunció que hoy martes llegaría otra remesa, la cuarta, de dicho fármaco, aunque no especificó para qué municipios serían enviadas ni cómo se distribuirían. Solo adelantó que serán para la segunda dosis del personal médico.

Videovigilancia. El video que se filtró en redes sociales y que muestra la agresión a una mujer, por parte de quien parece ser su pareja, es desgarrador. Los gritos que se escuchan de ella y la cara de terror de los demás pasajeros que intentan bajar del camión urbano junto con el chofer son ingredientes que hacen de la escena algo aterrador. Habrá quien califique de apáticas a las personas por abandonar la unidad en medio de una emergencia como lo fue este hecho, pero quizá fue más la confusión y la necesidad de resguardo de la propia integridad física. Sea como fuere, aquí hay algunos detalles dignos de tomar en cuenta, como las denuncias previas por violencia intrafamiliar contra el sujeto agresor y que evidencian la insuficiencia de la protección hacia las víctimas. Muchos se preguntarán qué hacía la fémina con el tipo y qué papel juegan las autoridades en estos casos que, suponen, incluyen restricciones de espacio y otras acciones preventivas. Otro aspecto a destacar y que, inevitablemente obliga una pregunta consecuente, es la eficacia de las cámaras de videovigilancia instaladas en varias unidades del transporte público en las principales ciudades del estado. Aquí, como se ha dicho, fue mediante este tipo de dispositivos como las corporaciones policiacas se dieron cuenta y actuaron rápidamente. Y sin demeritar la acción de los policías en este caso, cabría cuestionarse por qué las cámaras que estaban en el área donde fue ‘levantado’ el joven Ernesto en la colonia Adolfo López Mateos, por supuestos agentes municipales, “no funcionaron” y por qué la Dirección de Seguridad Pública Municipal insiste en decir que la patrulla involucrada e identificada es clonada.

En serio. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro ha intensificado sus “baños de pueblo” durante los últimos días, cuando su administración se enfila a la recta final y sus aspiraciones por reelegirse quedaron de manifiesto con su registro en el proceso interno de Morena, su partido. Si bien es cierto que se le considera como un funcionario cercano a la gente, lo es también el hecho de que se ha conflictuado con algunos sectores de la sociedad, aunque al parecer está tratando de redimirse, lo cual es totalmente válido. Sus recientes visitas al centro de la ciudad, sus acciones de beneficencia a favor de familias afectadas por algún siniestro y su actividad en redes sociales confirman que va en serio por un segundo periodo en la presidencia municipal de Culiacán. En esos aspectos le lleva ventaja a sus “rivales”, Gerardo Vargas Landeros y Pedro Villegas Lobo, que también quieren la silla presidencial.