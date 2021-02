Desesperación. La llegada de la tercera remesa de vacunas anticovid-19 y la distribución de la misma han causado desesperación entre la población de San Ignacio, Rosario y Mocorito, donde se ha estado aplicando dicho antígeno a adultos mayores. Según el delegado de programas federales, Jaime Montes Salas, habitantes de municipios aledañas han llegado a solicitar la aplicación de la dosis, sin respetar el registro previo para tal fin. Otra de las inconformidades que ha surgido es que no se ha respetado el plan inicial: que era de vacunar primero a todo el personal de la salud que se encuentra en la primera línea de combate contra esta enfermedad. Ni siquiera ha concluido la segunda etapa para estos trabajadores, y las autoridades se los “saltaron” para empezar con personas de la tercera edad, reclaman. Por eso, el llamado que hace el funcionario es a mantener la calma y tener paciencia pues, asegura, toda la población será protegida con la aplicación de dicho fármaco. Por cierto, la remesa próxima, que no llegó ayer, como lo había anunciado Montes Salas, arribará hoy a Sinaloa. Se trata de 10 mil dosis.

Camarilla. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro se volvió a confrontar con los diputados locales de Morena, su partido, a quienes acusa de ser una “camarilla mafiosa” y perversa, encabezada por Graciela Domínguez Nava y su esposo, Feliciano Castro Meléndrez —que no es diputado—, que lo están hostigando con el tema de la municipalización de Eldorado. El presidente municipal convocó a una conferencia de prensa en la sala de cabildos a la que mal llamó “Atención a medios de comunicación”, como usualmente llama la UAS a este tipo de eventos (y como si los periodistas estuvieran “urgidos” del encuentro), para acusar a los legisladores y, de paso, explicar que la demanda de convertir a dicha sindicatura en municipio no solo está en sus manos. Dijo que Domínguez Nava azuzó a un grupo de habitantes que buscan esta conversión, para hacerlo ver como “el malo de la película”. Son tiempos políticos, dijo el munícipe. Y sí. Por otro lado, hay que aplaudir la “ocurrencia” que alguien tuvo de inmortalizar las frases del primer edil al plasmarlas en playeras y otros souvenirs, con lo que la fama de este puede subir como la espuma, algo que definitivamente le conviene en estos tiempos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Focos rojos. El caso de la reciente agresión a la mujer dentro de un camión urbano, cuyo video filtrado está circulando por doquier, es una muestra de la vulnerabilidad de las féminas en casos de violencia intrafamiliar y de que el modelo de protección es, aún, insuficiente. Pero también exhibe el desinterés de las propias agredidas por salvaguardar su integridad física, quizá esperanzadas a que su agresor cambie de actitud. Habría que preguntarse qué pasa cuando caducan las órdenes de restricción o protección. ¿Aplican por oficio o por solicitud expresa? Como quiera que sea, lo de Candelaria no debió haber pasado. Un factor que debiera prender los focos rojos en instituciones como el DIF, el Ismujeres y cualquier otra que tenga que ver con este tipo de violencia, es que la pandemia, el consecuente aislamiento social y la crisis económica, que aún prevalece, han ocasionado cambios drásticos de conducta en las personas más afectadas y vulnerables. Esto último no son ocurrencias, es lo que dicen expertos y eso es lo que debiera preocupar a las autoridades. Pero mientras son peras o son manzanas, la protección y la atención psicológica y legal debiera garantizarse, prácticamente por oficio, no a petición de partes, aunque suene muy ambicioso.

Apagón. Ayer, alrededor de las 19:00 horas, empezaron a circular múltiples reportes de cortes de energía eléctrica en muchas colonias del sur de la ciudad, principalmente en la 21 de Marzo, Laureles Pinos, Guadalupe Victoria, Las Huertas, Alturas del Sur, Las Coloradas; pero también en la Emiliano Zapata, Las Vegas, Miguel Hidalgo y Villas del Real. Algunos reportes refirieron que hasta la sindicatura de El Salado se vio afectada por los “apagones” que, según el Centro Nacional de Control de Energía, ocurrirían ayer en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, pero no en Sinaloa.