Apagón. Como dice la copla de la cantante veracruzana Yuri: “Con el apagón, qué cosas suceden”. Pues aquí en el estado, lo primero que sucedió fue que los habitantes se sorprendieron de los cortes de energía eléctrica en ciudades como Mazatlán y Culiacán, de anteayer, a pesar de que el aviso previo del Centro Nacional de Control de Energía no incluía a este estado. Otra cosa que pasó, y que resulta preocupante, es que los cortes de suministro eléctrico en hospitales pudieron haber afectado el correcto funcionamiento de la infraestructura, poniendo en riesgo la salud de los pacientes, aunque hasta el momento no hay registros en ese sentido. Además, tradicionalmente los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, con estos apagones, sufren averías en sus aparatos eléctricos y, hasta la fecha, no se conoce en qué medida, pues los afectados no ven el respaldo que debiera ofrecer la Procuraduría Federal del Consumidor en estos casos, y mejor ya ni reportan daños. Esto, evidentemente, afecta la economía de la entidad, pues representan pérdidas monetarias los desperfectos que pueden ocasionar y la afectación a otros energéticos. De hecho, especialistas auguran una caída en la economía debido no solo al covid-19, sino a los apagones. Representantes del grupo financiero Citibanamex refirieron que los cortes a la electricidad tendrían un impacto importante al llegar en un momento en que apenas se recupera la economía del país, y que la dimensión de las afectaciones a nivel nacional puede ser significativa para la industria; agregó que el gas ha mostrado un incremento de 7.45 por ciento, mientras que la gasolina del 4.75 por ciento durante el tiempo que lleva la pandemia.

Iluminados. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, tuvo ayer una agenda muy movida: desde las 8:00 horas, cuando entregó mil 343 uniformes y tres patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que concluyó con la presentación del libro blanco del proyecto de luminarias led. En este último evento aseguró que su Administración dejaría finanzas sanas y que no heredará deudas. Presumió una reducción de 500 millones de pesos a la deuda histórica con proveedores, y erradicar los moches y los actos de corrupción. Finalmente, dio una explicación de cómo fue bajando dicha deuda y, en otros temas, el presidente municipal presumió un novedoso sistema para reportar las luminarias que estén fallando. Se trata de una aplicación en teléfonos móviles que funcionará con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) de lámpara dañada, lo que permitirá arreglar el desperfecto o sustituir el aparato en un plazo máximo de 48 horas. Es muy oportuno el anuncio de Estrada Ferreiro pues, como él mismo lo expresó, el alumbrado público contribuye a la percepción de seguridad (o inseguridad) de las personas que habitan esta ciudad.

Veda. En plena veda electoral, la cual se desarrolla del 1 de febrero hasta el 3 de abril, los precandidatos a algún puesto de elección popular de los diversos partidos en Sinaloa han encontrado la forma de no violar las disposiciones oficiales. Mientras algunos acuden “como invitados” a desayunos-ruedas de prensa (aunque la organización corra a su cargo), otros hacen declaraciones a título personal, ostentando el cargo o funciones que actualmente desempeñan. Pero el que raya en la osadía es el candidato eterno y dueño del Partido Sinaloense que, de acuerdo con una invitación que corre desde hace días, estará próximamente en Radio UAS (también bajo su mando, dicen) para hablar del covid-19 y de la vacunación, como parte de la Agenda Universitaria Cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo que no se logra entender es qué tiene qué ver este tema, que desarrolla, según el documento, como “analista y académico en las áreas de educación y de las ciencias químico biológicas”, con la cultura.