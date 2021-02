Semblante. A Jesús Valdés Palazuelos ya se le ve otro semblante en la cara. Durante el evento de ayer, en el que Mario Zamora Gastélum rindió protesta como candidato a la gubernatura del estado por parte del PRI, ante el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, se mostró muy participativo y seguro de sí mismo;cuando días atrás, sobre todo después de la designación de Zamora Gastélum, y no de él, se dejó de ver en la esfera pública durante un tiempo, y los rumores de desánimo y frustración al interior de su dirigencia eran constantes. Por cierto, se confirmó que Aarón Irízar López, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ricardo Hernández Guerrero, Abel Sánchez López y Jesús Aguilar Camacho, además del senador panista Carlos Castaños y del perredista Francisco Juárez, se integran al equipo de campaña de Mario Zamora, coordinado por el presidente del PRI, Jesús Valdés Palazuelos. No será una tarea fácil de, como dice el propio Mario, salir a tocar las puertas para convencer al electorado de que son la mejor opción, a fin de recuperar los municipios, distritos y conservar el Gobierno estatal.

Municipalización. Los habitantes de las sindicaturas de Eldorado y Juan José Ríos están viendo la luz al final del túnel, cuyos intentos por municipalizar ambas regiones se remontan a hace más de 20 años. Ayer, el Congreso del Estado aprobó, en comisiones, estos dos nuevos municipios, aunque falta que se apruebe el dictamen correspondiente;en vía de mientras, ya se pueden considerar como territorios municipalidades autónomas en cuanto a su división política y administrativa. Así, se cristaliza el sueño largamente acariciado por los eldoradenses de convertirse en el municipio 19 y Juan José Ríos en el 20. En el cuadro de la región cañera del sur del municipio, sería necesario puntualizar si se integran a estas algunas sindicaturas aledañas, como Emiliano Zapata, ya que una de las iniciativas de principios de los años 2000 así lo establecía. También surge la pertinencia de aclarar si realmente Eldorado tiene la solvencia económica como para no representar un gasto extra al Gobierno del Estado. Por lo pronto, el diputado priista Faustino Hernández ya advirtió previamente que pudiera pasarle lo que a Cosalá que, hoy en día, ni para pagar la nómina de los empleados municipales hay en las arcas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No ven una. Los habitantes de Tepuche y Jesús María, en el otro extremo de Culiacán, ya no ven la suya: víctimas de la violencia que azota las comunidades de esta sindicatura, muchas personas han sido desplazadas a la ciudad o a otros pueblos un poco más seguros, dejando sus pertenencias y, en algunas ocasiones, sufriendo la pérdida de algún ser querido víctima de los delincuentes. Si ya de por sí la situación económica es agobiante, sin fuentes de trabajo y con escasos apoyos al emprendimiento, ahora la sequía parece no tener tregua con ellos. En realidad, son siete sindicaturas del municipio de Culiacán, pero la mencionada línea arriba es la más afectada, y la Junta de Agua potable y Alcantarillado de Culiacán tiene que apoyar con pipas de agua. Pero el problema también se presenta en Jesús María, Imala, El Salado y Tacuichamona, entre otras, donde tradicionalmente tienen que lidiar con esta escasez cada año y, con ello, la crianza de animales de granja, que muchas veces representan su principal ingreso y sustento, se dificulta aún más.

Tupido. Otros que no sienten ya lo duro, sino lo tupido, son los comerciantes de la ciudad, quienes, en boca del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), Culiacán, Diego Castro Blanco, lamentan que cuando todavía no se reponen del golpe de la pandemia del covid-19, ahora sienten una nueva amenaza al sector con los llamados “apagones”, que ponen en riesgo sus negocios.