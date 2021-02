Independencia. Los habitantes de Eldorado están que brincan de alegría al conocer la posibilidad de que esta sindicatura se convierta en el municipio número 19 del estado de Sinaloa. Ellos consideran que, al independizarse de Culiacán, el crecimiento económico sería una realidad. Además, opinan, los servicios públicos y de salud mejorarían. Son amas de casa y comerciantes los que, principalmente, manifiestan su beneplácito por la posibilidad de que se les haga realidad un sueño acariciado por más de 20 años, desde aquellos primeros estudios de factibilidad, que realizaría la Universidad Autónoma de Guadalajara y determinaron que sí había condiciones para esta conversión. Por su parte, el síndico, Jesús Alberto Camberos Castro, aseguró que la sindicatura cumple con todo lo necesario para que se realice el cambio y que ya no debería haber más miramientos al proceso. Confirmó el funcionario municipal que la mayoría de la población está de acuerdo. Llama la atención lo que propone el popular Jessy Camberos, en el sentido de que no se “contamine” el proceso con los temas electorales, algo que, con su peculiar estilo, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro advirtió durante la semana, cuando acusó a los diputados de Morena de “echarle montón” con un tema político cuya solución no estaba en sus manos.

Cerrazón. El pleito del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, con los comerciantes del Centro de la ciudad parece cuento de nunca acabar. O quizá sí acabe ahora que estos últimos pidieron la intervención del gobernador, Quirino Ordaz Coppel, para hacer “entrar en razón” al munícipe, quien está decidido a no abrir las calles de este sector, bajo el argumento de que no solo se trata de mejorar la economía, sino de cuidar de la salud de los ciudadanos. En su explicación sobre esta cerrazón (de calles), refirió una encuesta aplicada exclusivamente a la calle General Antonio Rosales, cuyos resultados arrojan que el 66.4 por ciento de las personas dejó de visitar el Centro por temor a contagiarse, el 16.6 por falta de dinero y solo el 4.9 por ciento debido a las rúas “temporalmente peatonalizadas”. En pocas palabras, afirmó que la culpa no es de él sino de la pandemia ocasionada por el covid-19. Mientras tanto, los comerciantes y transportistas claman la reapertura antes de que el Centro se convierta en un cementerio de locales. Fue el vocero de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán, quien hizo un llamado a Ordaz Coppel para que haga razonar al alcalde, cerrado e insensible, de que la economía del Centro está colapsando y que se requiere liberar las calles para reactivarla. Ya se verá en qué termina este cuento, si es que termina en tanto dure esta enfermedad que, al parecer, llegó para quedarse.

‘Indecisión’. Ayer vencía el plazo para que el Partido Sinaloense emitiera su convocatoria interna para definir los puestos de elección popular por los que busca competir en este proceso electoral, sin embargo, el presidente del mismo, Héctor Melesio Cuen Ojeda, se ha fijado una nueva fecha para tales fines y esta será para el próximo 25 de febrero. Para ese día, dijo el exrector de la UAS y empresario, ya se sabrá si irán en candidaturas comunes y con quién, aunque desde hace tiempo los pronósticos de algunos especialistas, allegados y no al PAS, afirman que será con Morena y Rubén Rocha Moya dicha unión. También se ha rumorado y fuerte (aunque el propio Cuen lo ha negado) que uno de los requisitos que establece es que sea su esposa, la diputada Angélica Díaz, candidata a alcaldesa de Culiacán. La habilidad política de Héctor Cuen es evidente y es probable que no exista esa ‘indecisión’ que han manifestado, es decir, de estar a estas alturas todavía negociando, sino que ya tiene “amarrado” algo. Tampoco es fortuito el mensaje que pretendió mandar al anunciar que demandará a la Comisión Federal de Electricidad, dependencia del Gobierno federal morenista. Al tiempo.