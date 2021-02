La Glorieta

Seguirán las pugnas. El tema de la municipalización de Eldorado seguirá dando mucho de qué hablar. Por un lado, un grupo de diputados dispuestos a aprobar que se haga municipio y, por el otro, el alcalde de Culiacán y de otros municipios dando sus negativas. Algo por lo que no se quiere soltar a Eldorado para que se haga independiente es porque Culiacán perdería las pocas playas que tiene; pero, por otra parte, en los últimos años los presidentes municipales no hicieron ningún esfuerzo por hacer que los pobladores cambiaran de opinión, y siguieron dejando a esta sindicatura en el rezago. No han llegado los anhelados malecones para Ponce y Las Arenitas, ha sido muy poca la pavimentación que se ha hecho y hay una gran cantidad de comunidades en el abandono. Como dicen los integrantes del Patronato de Promunicipalización, falta convertirse en el municipio para poder bajar recursos para las obras e impulsar el desarrollo que tanta falta les hace. Por algo los alcaldes de Culiacán no han querido soltar a esta sindicatura, y se cree que es porque sí genera recursos, de lo contrario, otro fuera su proceder. En este tema hay que ver en qué termina el pleito entre los diputados a favor de la promunicipalización y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Siguen sin dar resultados. En materia de Seguridad, siguen fallando los programas preventivos de las autoridades municipales, estatales y federales. Muestra de ello es que en enero fueron denunciados en el estado más de dos mil delitos, la cifra más alta de los mismos meses en los últimos seis años, pero las cifras negras pudieran ser alarmantes. Este año arrancó muy fuerte con el delito de los robos, accidentes de tránsito y homicidios. Tristemente, se puede ver a elementos de la Guardia Nacional custodiando hospitales y realizando labores que bien podrían realizar vigilantes privados, que resguardando zonas conflictivas; mientras la esperanza de las autoridades estatales está puesta en las federales, los delincuentes siguen haciendo de las suyas. En Culiacán se aprecia una clara ausencia de las autoridades, por lo que los robos a transeúntes, despojos de vehículos y el robo a comercio están a la orden del día. En las mesas de seguridad que realizan a diario las diversas autoridades, al parecer solo es para saludarse y tomar café.

Siguen sin brindar el apoyo. El caso del menor Javier Ernesto, presuntamente detenido y desaparecido por policías municipales en la colonia Adolfo López Mateos en el mes de diciembre, ha desnudado aún más la burocracia e inoperatividad de algunas dependencias, entre ellas la Fiscalía General del Estado, ya que, pese a que la familia del menor ha aportado diversas pistas de por dónde buscarlo, siguen sin avances en el caso. Deja de manifiesto cómo la Comisión Estatal se aboca más a la búsqueda de fosas clandestinas que de personas que pudieran estar con vida; y la Comisión Estatal de Víctimas, que poco o nada ayuda en estos casos, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien sólo se mantiene expectante. Cuatro dependencias que deberían estar abocadas en este caso, pero que realmente no han sido de ayuda. Y este tipo de dolorosas historias se repitan a diario en el estado.

Que está en la búsqueda de la alcaldía. El exalcalde de Navolato Miguel Calderón podría ir en la búsqueda de la presidencia municipal por el Partido Verde. Él se ha mantenido alejado del escenario político. Miguel llevaba una buena trayectoria política, pero se cree que durante su mandato estuvo mal asesorado, lo que lo llevó a tener diversos conflictos en su partido. Podría ser un adversario de cuidado para Eliazar Gutiérrez y para Rigoberto Mejía, si es que el partido Verde en ese municipio no se va en alianza con Morena.