Malinterpretaciones. Otro que le puso un “pero” a la municipalización de Eldorado y Juan José Ríos es el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien aseguró que se pronuncia a favor de dicha independencia de estas sindicaturas, a las que consideró como un anhelo, muy legítimo, de muchos años;aunque consideró que debió haberse iniciado el procedimiento “con respeto” a la presente jornada electoral, es decir, que hubiera preferido que se desarrollara después de las elecciones, “para que sea una definición muy sólida”. Y tiene razón el mandatario pues, a todas luces, la prisa de los diputados de Morena por sacar adelante se está malinterpretando. Por lo pronto, está programado que para este viernes, en sesión extraordinaria, se voten las respectivas iniciativas.

Licenciados. En medio de sus confrontaciones con algunos sectores de la sociedad, como con los locatarios del Centro de la ciudad, y de sus “ocurrencias”, como el del mural de la Cuarta Transformación en pleno Palacio Municipal, Jesús Estrada Ferreiro presentó licencia temporal ayer como presidente municipal, cuando le quedan algunos meses para concluir su administración. Está firme en su deseo de reelegirse en el puesto y, por eso, ahora, como él mismo lo ha manifestado, formaliza sus aspiraciones políticas. La de Estrada Ferreiro no fue la única solicitud de licencia presentada para dejar el cargo con efecto a partir del 6 de marzo próximo. En la sesión de cabildo desarrollada ayer por la tarde, también lo hicieron los regidores Jesús Santiago Vidrio Jiménez y Óscar Manuel Uriel Padilla. Y fue este último quien propuso a su compañero Miguel Ángel González Cervantes como suplente de Jesús Estrada, lo cual fue aprobado también por mayoría.

Tapes y destapes. Presente en esta sesión de cabildo, vía Zoom, estuvo presente el regidor Eusebio Telles Molina, quien recientemente presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa por la instalación y develación del ya famoso mural de la Cuarta Transformación en el Ayuntamiento, y en el cual aparece la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador junto a la de los Héroes de la Patria. Telles Molina explicó que espera que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa autorice como medida el hecho de tapar la imagen del mandatario nacional. Así, mientras unos se “destapan” en su búsqueda de algún cargo de elección popular, otros requieren ser “tapados”. Además, el regidor balconeó al munícipe al decir que el pasado lunes lo buscó para una reunión, pero le informaron que se encontraba en la Ciudad de México. De paso, el panista recordó los calificativos para Jesús Estrada Ferreiro: autoritario y cerrado al diálogo.

Contradicción. El alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, “dobló las manitas” con los comerciantes y prestadores de servicios turísticos de Altata, y lo convencieron de abrir los restaurantes durante Semana Santa. Según la información boletinada por el propio Ayuntamiento, Gutiérrez Angulo se reunió con representantes de los sectores económicos de la bahía y con representantes de la Secretaría de Turismo del Estado para definir estrategias de cumpliendo de los protocolos y medidas sanitarias para poder funcionar dichos establecimientos. Y he aquí la postura contradictoria del presidente municipal: como parte de los acuerdos tomados en este encuentro, se decidió proponerle al gobernador que los prestadores de servicios también trabajaran durante dicho periodo vacacional, pero 21 días atrás había dicho que no se abrirían las playas de este municipio y que incluso los accesos vehiculares estarían bloqueados y con vigilancia policial. Y a pesar de que tal apertura es eso, propuesta que llevarán al mandatario estatal, no deja de sonar contradictorio, como lo es la posibilidad de abrir los lugares de comida con un 80 por ciento de su capacidad. O sea que, ¿si se bañan en el mar se pueden contagiar, pero si comes en un lugar cerrado o si caminas por el malecón, casi sin distanciamiento social, no hay probabilidades de enfermarse?, ¿o cómo?