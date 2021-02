Delgado en Sinaloa. Rubén Rocha Moya, precandidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento de Regeneración Nacional, confirmó que mañana estará aquí Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de este partido político “para revisar la estrategia electoral” en el estado. Adelantó que desarrollará dos agendas, una pública y otra privada. Por lo que comentó el senador de la República, no se descartan las alianzas comunes con el Partido Sinaloense (PAS), todo apunta que una de las actividades a desarrollar de Delgado Carrillo será, precisamente, un encuentro con el dirigente del PAS —de quien le han vendido la idea de que su capital político es garante de triunfo—, aunque el todavía legislador afirme que no se tiene considerada alguna reunión de Mario con Héctor Melesio Cuen Ojeda. También aseguró que no se va a invitar a los representantes de los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista de México. Otra especulación que ha surgido en torno a esta visita es que el dirigente morenista viene a informar que será Gerardo Vargas Landeros quien será candidato a la alcaldía de Culiacán y que deberán apoyarlo los otros aspirantes que se quedarían en el camino, como la propia Merary Villegas, quien ha dicho a los cuatro vientos que, con el del trébol nada de nada. Y, si esto es así, Jesús Estrada Ferreiro, otro de los finalistas del proceso interno de Morena, junto a Villegas Sánchez, Graciela Domínguez y el propio Vargas Landeros, tendría que “regresarse por donde vino”, literalmente, pues, como se sabe, pidió licencia temporal como alcalde para competir en este proceso electoral.

Esperanzados. La licencia para retirarse del cargo de manera temporal del alcalde Jesús Estrada Ferreiro causó esperanza en los locatarios del centro de la ciudad, con quienes ha mantenido confrontaciones por el cierre de dos calles de dicho sector. Esta medida, que Estrada Ferreiro ha defendido a capa y espada, bajo el argumento de la prevención contra el covid-19, ha sido la manzana de la discordia;todavía la tarde del miércoles, en plena sesión de cabildo en la que anunció su licencia, el presidente municipal le espetó a la síndica procuradora, Sandra Martos Lara, que dejara de fungir como intermediaria entre los quejosos y el Ayuntamiento. Cabe señalar que en esa sesión de cabildo el munícipe también arremetió contra el dirigente de la Canaco, Diego Castro Blanco, a quien le dijo terco. Ahora, tanto Óscar Sánchez, de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, como Castro Blanco, están que brincan de gusto y manifestaron que esperan que el alcalde suplente, Miguel Ángel González Cervantes —a quien le cayó de sorpresa la designación—, atienda sus peticiones y establezca el diálogo con los comerciantes reactivar la economía del Centro. Ah, pero también expresaron su preocupación por la posibilidad de que Jesús Estrada regrese al cargo y, entonces sí, sus esperanzas se esfumen por completo.

En serie. Sataya, en Navolato, ha tenido un impacto nacional. Ha sido retomado por algunos medios de otros estados, como Sonora y Jalisco, el caso de envenenamiento y sadismo contra perros, gatos, aves y hasta caballos, principalmente en la cabecera de esta sindicatura. Todo apunta a que se trata de un asesino o asesinos en serie. Lo preocupante es que no solo asesinan a los animales en la vía pública, sino que se detectó que han arrojado migajas de comida con veneno al interior de los domicilios, poniendo en riesgo a los moradores. De hecho, se han detectado animales colgados y descuartizados en comunidades aledañas a Sataya. La presidenta de la fundación Balto y Togo, Marisela Castaños Pérez, lanzó una alerta que, afortunadamente, ya fue retomada por las autoridades correspondientes, y el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo ya anunció que se investiga la situación y se busca al o los responsables. A este llamado se suman otras asociaciones animalistas que, ayer, proclamaron justicia, una investigación y castigos ejemplares. Adelantaron que ya hay denuncias formales ante el Ministerio Público y que, incluso, pueden decir que hay identificados algunos sospechosos.