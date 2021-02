Ánimos derrumbados. Para los que aún guardaban la esperanza de que Rubén Rocha Moya desterraría de la Universidad Autónoma de Sinaloa “el cacicazgo político que ahoga, presiona y humilla a nuestros universitarios” y acabaría “con el coto político de un partido que socava sus libertades” (según su discurso del 18 de junio de 2018 al cerrar su campaña como candidato al Senado), la declaración de Mario Delgado Carrillo terminó por derrumbar sus ánimos. El dirigente nacional de Morena, al que pertenece Rocha Moya, declaró ayer en conocido hotel de la ciudad ante medios de comunicación, que el Partito Sinaloense, propiedad de Héctor Melesio Cuén Ojeda, irá en candidaturas independientes con el partido guinda, por el cual Rubén busca la gubernatura del estado. En conferencia de prensa, en la que, por cierto, desfilaron decenas de aspirantes a los distintos cargos de elección popular que se registraron por Morena, no se vieron ni la diputada federal, Merary Villegas ni el local, Pedro Villegas Lobo, que quieren la alcaldía de Culiacán. La que sí asistió fue la todavía síndica procuradora, que también aspira y suspira por la presidencia municipal, cargo que ocupa actualmente Jesús Estrada Ferreiro y que quiere reelegirse. Y, hablando (o escribiendo) de Estrada Ferreiro, para muchos fue un mensaje contundente el hecho de no haber sido invitado ayer a la mesa del presídium de este evento, es decir, que no está en las preferencias de Mario, aunque este justificó la omisión al decir que no quería que se interpretara como favoritismo.

Desde Los Mochis. Mirsa de Uribe, o Mirsa Uribe, que administra una revista en Los Mochis y que se volviera famosa por lograr “colarse” a algunas de las tradicionales conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevarle los saludos del gobernador de Sinaloa y desvivirse de elogios a su gobierno (si, en la que dijo Pemes al referirse a Pemex durante un reclamo al titular de la Profeco federal) , estuvo también en este encuentro con Mario Delgado Carrilo, para quejarse de que el malovismo está “permeando” a Morena al pretender, personas externas al partido, ocupar diversas candidaturas. Específicamente, la señora le dio malas referencias, al dirigente morenista, de Gerardo Vargas Landeros y Genaro García Castro, que pretenden ser alcaldes de Culiacán y Ahome, respectivamente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Manifestaciones. La llegada de Mario Delgado a Culiacán fue aprovechada no solamente por los morenistas. Desde que llegó al aeropuerto ayer por la mañana, fue abordado por representantes de la Unión de Locatarios del centro de Culiacán, para pedirle su intervención para que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro desista del cierre de calles que les afectan, entre otras cosas. También, personas que se decían líderes de colonias se dieron cita en la entrada del hotel sede de la reunión de Delgado Carrillo, para arengar que no quieren a priistas como Rubén Rocha Moya ni Gerardo Vargas Landeros en Morena. Pero la manifestación más sentida fue la de los familiares del joven Ernesto Vélez, desaparecido hace casi tres meses cuando unos presuntos policías municipales lo levantaron de una tortillería de la colonia Adolfo López Mateos. Su madre, la señora Reynalda, lamentó que, hasta la fecha, no ha recibido el apoyo ni de la fiscalía del estado ni del Ayuntamiento, por lo que pretenden viajar a la ciudad de México para buscar al presidente Andrés Manuel López Obrador para plantearle el caso y que ayude a localizar a su hijo.

Fuerza. La designación de Juan Ernesto Millán Pietsch como presidente del comité directivo estatal del naciente partido Fuerza por México, No causó tanta sorpresa como sí la mención de Rosa Elena Millán Bueno al ser mencionada como, hasta ahorita, aspirante de este instituto político a la gubernatura del estado. En una carta que, supuestamente es de la autoría de Martha Tamayo Morales, exsenadora priista, esta le reclama a la oriunda del ejido San Diego, Eldorado, su salida del PRI.