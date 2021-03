La Glorieta

¿Temor o mera impunidad? Ya se han encontrado los restos de varias personas en el corralón Grúas Culiacán, y ni por este motivo este lugar está siendo investigado de forma seria por parte de la Fiscalía General del Estado. El personal de esta dependencia a lo único que se ha dedicado es a realizar el levantamiento de los restos, los cuales ni siquiera han identificado; no se han enfocado en apoyar a los grupos de búsqueda para que puedan buscar fosas clandestinas en este lugar de forma tranquila y segura. Las autoridades municipales tampoco le han retirado la concesión, por lo que son muchas las personas que se preguntan si es por temor o mera impunidad que ambas autoridades no actúan. Pero en el caso del corralón, a las personas que les robaron pertenencias de sus vehículos o que perdieron por completo sus unidades cuando estaban bajo la guarda y custodia de esta empresa, les ha quedado mucho a deber el Ayuntamiento, la Fiscalía y al propio Tribunal de Justicia Administrativa, en donde muchos afectados han buscado sin éxito solución a sus casos.

Que no regrese. Muchos trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán están muy contentos de que por algunos días no estará el alcalde y aseguran que van a descansar, no porque no les guste trabajar, sino por el trato que reciben. Si no está Jesús Estrada Ferreiro, confían en que los demás funcionarios que los tratan de forma déspota se relajen. Hay quienes desean que ya no vuelva y que, si no es elegido como precandidato a la alcaldía, mejor se dedique a sus asuntos particulares, porque temen que regresará enojado al no tener nada, y el trato a ellos y a los ciudadanos será peor. Muchos comerciantes también esperan estar mejor sin él. Aunque también hay muchos que desean que sea el elegido y vaya por la reelección para que le quede claro que no es tan popular como él cree.

Continúa la decepción. Las redes sociales están inundadas de personas que se decían afines a Morena y que, en muchas ocasiones, tenían enfrentamientos contra otras por defender este partido, pero ahora se dicen decepcionadas por la Alianza Morena-PAS y están pensando dejar Morena. Entre los inconformes se encuentran líderes de colonias y personas que le apostaron a este movimiento cuando eran muy pocos los que creían en él y anduvieron casa por casa convenciendo de votar por la Cuarta Transformación. Hay algunos líderes sociales que de forma pública ya declinaron a sus aspiraciones políticas; lo hizo la diputada Beatriz Adriana Zárate, quien desde que llegó al Congreso, desde allí ha pedido la liberación de la UAS del PAS. Hay que ver en los próximos días la actitud de los integrantes del llamado bloque opositor de la Alianza PAS-Morena y de que le den una candidatura a Gerardo Vargas Landeros. Algunos, al parecer, ya se quedarán calladitos porque pueden más las aspiración de que les den oportunidad de contender por nuevos cargos o bien de reelegirse que revelarse. Habrá que esperar las reacciones de Merary Villegas, Imelda Castro, entre otros.

No ayudan. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro tuvo buenas intenciones al poner en marcha el programa de concientización del uso de cubrebocas en los camiones urbanos. Sin embargo, ha hecho falta el involucramiento de otras autoridades, de los concesionarios y la propia ciudadanía. Ya pasó un año desde que se registró el primer caso de coronavirus en Culiacán, y aún hay choferes del transporte público que no usa esta medida de protección y que suben a todos los usuarios que tampoco se protegen. En este tema, urge que haya mano más dura. Aunque el gobernador Quirino Ordaz Coppel también se comprometió a atender este tema, no se ha avanzado mucho. Urge que desde el Congreso se legisle para que se sancione a aquellas personas que por desinterés o incredulidad pongan en riesgo de contagio de covid-19 a otros.