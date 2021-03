Alineados. Tal parece que algunos morenistas inconformes con la alianza que hizo su partido Morena con el PAS ya se alinearon o, al menos, eso se interpreta en sus discursos. Y aunque continúan expresando que difieren de dicha unión, aseguran que unirán esfuerzos para sacar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación y, por ende, llevar a la gubernatura de Sinaloa a Rubén Rocha Moya. La diputada federal Merary Villegas Sánchez envió un boletín ayer en el que hace un llamado a la militancia a sumar esfuerzos. En el documento insiste en que no coincide con la decisión del dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, de ir en candidaturas comunes con el PAS “por tener diferentes ideales políticos”, pero de alguna manera la justifica al decir que esta asociación es temporal y que “responde a una coyuntura político-electoral, lo cual no implica que los principios básicos y los principales objetivos que definen a Morena vayan a modificarse”. La diputada Graciela Domínguez, que se mostró más reservada en su opinión, manifestó ayer en una conferencia de prensa en el Congreso que las alianzas siempre generan inconformidades y puso como ejemplo la coalición PAN-PRI-PRD que ocasionó la deserción de varios militantes, como el propio Sergio Torres Félix, a la sazón precandidato por Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, y Rosa Elena Millán Bueno, aspirante al mismo puesto por Fuerza por México.

Normales. Algunas de las renuncias de algunos funcionarios de primer nivel del gobierno que encabeza Quirino Ordaz Coppel, las cuales él mismo ha calificado de normales en una coyuntura política, son un claro mensaje de inconformidad de estos para con el mandatario, como su jefe político, pero también para el partido al que pertenecen, o pertenecían, el PRI. Aunque, cabe aclarar, algunos no se han ido de este instituto político, como Maribel Chollet Morán, actual precandidata a una diputación local, y cuya estancia como secretaria de Pesca y Acuacultura fue más que fugaz. Antes que ella hizo lo propio Sergio Torres Félix y, ese sí, se cambió de partido. De hecho, fue el primer funcionario en rebelarse. Está también el caso de Adriana Ochoa del Toro, que se sumó a la campaña del morenista Rubén Rocha Moya como coordinadora de comunicación y que dejó la dirección general del Sistema Sinaloense de Radio y Televisión. Asimismo, Juan Ernesto Millán Pietsch, otrora vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas), y Rosa Elena Millán Bueno, que fuera directora del Registro Público de la Propiedad. Estos dos renunciaron a sus cargos y a su partido, el PRI, para conformar uno nuevo en el estado: Fuerza por México.

Reemplazos. Y mientras tanto, como la vida pública y política no se detiene, el gobernador Quirino Ordaz Coppel ya decidió el reemplazo de Millán Pietsch en la Ceapas: Ramón Alberto Gutiérrez Iribe, que hacía funciones de director técnico de este organismo y cuya protesta del cargo que asume se la tomó la secretaria de Desarrollo Sustentable, Isabel Camacho Mendoza, quien por cierto asumió la titularidad de esta dependencia en reemplazo de Carlos Gandarilla García, luego de que este renunciara para irse a instalar una notaría pública al haber recibido un Fiat de parte de Ordaz Coppel. En el caso de Ochoa del Toro, todavía no se define quién ocupará su lugar, mismo que definirá la Secretaría de Educación Pública y Cultura, aunque se rumora que sería María Esther Briseño Cortez, actual directora de la Unidad de Radio y Televisión de Radio Sinaloa y que asumió la dirección de forma interina. Al cierre de esta edición, aún no se definía quién se quedará con la vacante que dejó Millán Bueno.

Controversia. El mecanismo de aplicación de la vacuna contra el covid-19 sigue causando controversia. Por un lado, el delegado en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rafael López Ocaña, afirma que este antígeno ya fue suministrado al 80 por ciento del personal que labora en sus hospitales y clínicas de todo el estado y, por otro, empleados del sector salud del gobierno se quejan de ser “ninguneados”. Es el caso de un médico responsable de consulta externa en el Centro de Salud de Navolato que, lamenta, a pesar de ser el único con contacto directo con sus pacientes y de padecer sobrepeso, no fue incluido como personal de primera línea de combate al coronavirus y, por lo tanto ni fue vacunado.