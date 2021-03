Siguen bastos. La unión de Héctor Melesio Cuen Ojeda y su partido, el Sinaloense, con Rubén Rocha Moya en su búsqueda de la gubernatura del estado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y las consecuentes candidaturas comunes, sigue dando de qué hablar. Hoy tocó el turno a Sergio Torres Félix que, en su calidad de “invitado” al tradicional desayuno semanal, despotricó contra dicha alianza y, de paso, exigió que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) deje de ser un botín para los partidos políticos pues, dijo, es un clamor general. El precandidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano recordó las ocasiones en que, tanto Rocha Moya como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, prometieron liberar a esta institución educativa. Y, precisamente por este tipo de alianzas “incongruentes”, como la del PRI con PAN y PRD, agregó Torres Félix, se siguen sumando priistas y morenistas a MC.

Respeto. La Universidad Autónoma de Sinaloa hizo llegar un comunicado a los medios de comunicación en el que exhorta a los partidos políticos a respetar su vida institucional y a no entrometerse en sus actividades académicas. Hasta aquí, todo parece prudente y necesario. Pero resulta (y resalta) que, en el texto, la UAS hace alusión a “escenas que protagonizaron el día de hoy (ayer) en instalaciones universitarias integrantes de uno de los partidos contendientes”, pero no da mayores explicaciones, aunque trascendió en redes sociales que el propio Torres Félix visitó Ciudad Universitaria, donde su equipo de precampaña tuvo un desencuentro con el cuerpo de vigilancia universitaria. Este capítulo obliga a recordar aquel mayo de 2015, cuando Manuel Clouthier Carrillo, entonces candidato independiente a diputado federal, impartía una charla a estudiantes de la Facultad de Estudios Internacionales, pero el director de esta prácticamente lo corrió. Entonces, habría que preguntarse si este llamado que hacen las autoridades universitarias también aplica para el dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, para que no utilice los micrófonos de Radio UAS o cualquier evento académico para promocionar su imagen.

Defensora. Sandra Martos Lara, que se ha convertido en una piedra en el zapato del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, y que, igual que él, aspira a la presidencia municipal de Culiacán por Morena, se ha erigido como la defensora de oficio de los locatarios del Centro de Culiacán, en el encono que estos mantienen con el munícipe por el cierre de calles del Centro que, acusan, les causan bajas ventas. Apenas el pasado 24 de febrero, en aquella sesión de cabildo en la que a Estrada Ferreiro le autorizaron licencia para ausentarse del cargo e irse a hacer campaña, por Morena, este le reclamó a Martos Lara que no debería ser una intermediaria entre los quejosos y el Gobierno Municipal, y ambos se enfrascaron en una discusión sobre un documento en el que piden consideraciones para la reactivación del comercio en el centro de Culiacán. Ayer, en una entrevista exclusiva en vivo que se transmitió por las redes sociales de EL DEBATE, la síndica procuradora manifestó que, efectivamente, ha fungido como intermediaria, y reiteró su respaldo a los comerciantes para que se les dé la oportunidad de que expresen de manera abierta su inconformidad y se les dé una solución. En este encuentro periodístico, la funcionaria aprovechó para pedir “piso parejo” para ellos pues, expuso, el Ayuntamiento es muy estricto con unos, permite la operación de otros en algunos sectores de la ciudad. Así, tal parece que la aspirante a la alcaldía de Culiacán ya tiene cautivos los votos que le pudieran representar los comerciantes y sus familias, algo en lo que le aventaja a Jesús Estrada Ferreiro, mientras que él se ha dedicado a confrontarse con algunos de los sectores productivos, como la Cámara Nacional de Comercio Culiacán.