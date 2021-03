La última “Ferreirada”. Jesús Estrada Ferreiro se aventó una última puntada antes de hacer efectiva su licencia temporal como presidente municipal de Culiacán. En la toma de protesta del regidor Miguel Ángel González Cervantes como alcalde provisional le pidió que fuera como él y que siguiera con su misma dinámica de atención a la gente. En la sesión de cabildo, en la que también pidió licencia el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yaraguán, y el regidor Sergio Beltrán Coronel, Estrada Ferreiro presumió sus logros y, entre otros, mencionó que la ciudad ya está más iluminada y ordenada, y agradeció a su equipo de trabajo, a los regidores y a los trabajadores en general del municipio todo el apoyo brindado para impulsar, dijo, el desarrollo, progreso y crecimiento de la capital sinaloense a favor del bienestar social. No sería lo más recomendable, ni por asomo, que González Cervantes siga con las confrontaciones con ciertos sectores de la sociedad, como lo hiciera su antecesor, como con los locatarios del Centro de Culiacán, o con la Cámara Nacional de Comercio Culiacán, cuyo titular, Diego Castro Blanco, señaló que el ahora munícipe con licencia ha sembrado divisionismos, rencores, retiro de apoyos, condiciones complicadas para ejercer el comercio. De hecho, en el marco de la reciente encuesta de EL DEBATE, en la que Estrada Ferreiro no salió bien librado, Castro Blanco expresó que “en las Cámaras jamás nos sentimos apoyados y sólo observamos obstáculos, todos los sectores nos quejamos de su desempeño, por lo que el resultado de la encuesta plasma el sentir de la ciudadanía y de los empresarios. Merecemos mejores perfiles para la dirigencia del municipio”.

Tiempos. No cabe duda de que el adagio que reza “tiempos traen tiempos” se adecua a la perfección a ciertos funcionarios y servidores públicos. Hay quienes buscan reflectores a toda costa y se convierten en opinadores compulsivos de cualquier tema, sobre todo en épocas electorales, cuando buscan algún cargo de elección popular, y otros que sólo cuando les conviene manifestar una postura están más que prestos al llamado de los medios de comunicación. Estos últimos ni siquiera contestan llamadas o mensajes, incluso contestan y luego de escuchar que se identifica la persona que llama y explicar el motivo, cuelgan sin más. Uno de ellos es el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor que ha sido buscado por EL DEBATE para conocer su opinión en algunos casos propios de la opinión pública, y sencillamente no contesta. El más reciente fue Julio Duarte Apan, líder del Stasac, del que se intentó conocer su postura ante el presidente municipal provisional, Miguel Ángel González Cervantes, y de manera caballerosa descolgó, escuchó y colgó. Luego envió un mensaje con la promesa de reportarse y, pasadas las horas, simplemente no lo hizo. Ah, pero cuando traía pleito con Jesús Estrada Ferreiro, la convocatoria de su parte a los periodistas era constante. Lo dicho: tiempos traen tiempos.

Contribución. Es digno de reconocer el esfuerzo de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el papel que juega en el desarrollo social y económico del estado. Más allá de la intención de algunos personajes políticos de utilizarla como botín político y hasta económico, la esencia formadora académica y profesionalmente de esta institución destaca a nivel nacional. Desde inicios de la pandemia del covid-19, la UAS puso a disposición de las autoridades de salud su infraestructura para la preservación y manejo de las vacunas y, después de un tiempo, fue considerada para tal fin. Además, cientos de voluntarios, estudiantes y personal académico, ya se encuentran participando en la aplicación del antígeno en varios municipios del estado. Por ello es de resaltarse que, para dignificar esta noble labor, las autoridades universitarias hayan convocado a un evento para dar a conocer los detalles y declarar, oficialmente, la participación institucional en estas acciones preventivas. De hecho, esto es por lo que debería sobresalir dicha casa de estudios, pero, lamentable e inevitablemente, la opinión pública la sigue ubicando como una institución sometida al poder del exrector, Héctor Melesio Cuen Ojeda, percepción que crece en esta coyuntura política.