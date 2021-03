La Glorieta

Sin nada que festejar. Miles de mujeres en Sinaloa no tienen nada que festejar este día, en sus hogares hay luto por la sangre de los suyos derramada por la violencia que se recrudece cada día ante la descarada negativa de las autoridades municipales y estatales. Las mujeres tienen mucho que reclamar, la mayoría de los feminicidios y maltrato familiar están en la impunidad, las medidas de restricción y protección para las víctimas simplemente no funcionan. Para muchas mujeres su vida normal se convirtió en agarrar varillas y palas y salir a buscar a sus desaparecidos que solo ellas buscan y que para las autoridades no son ni siquiera un número más en la estadística de los hechos violentos porque a los desaparecidos ni la Fiscalía General del Estado, ni las autoridades municipales, ni estatales, ni federales los quieren contabilizar con lo cual los vuelven a desaparecer. Madres, hermanas, esposas, hijas, sobrinas y amigas de desaparecidos(as) realizarán diversos eventos hoy con el fin de que se escuche su voz. Por la mañana, el grupo de búsqueda Voces Unidas por la Vida realizarán un plantón en la Fiscalía General del Estado, más tarde el grupo de Sabuesos Guerreras realizará una marcha la cual también culminará en la Fiscalía. Por la tarde también se manifestarán contra los feminicidios, también saldrán a las calles las viudas de los policías aunque las autoridades seguirán estando ciegas y sordas.

Muy escondida la lista. La falta de transparencia del partido Morena y la del Ayuntamiento de Culiacán podría estar ocasionando que algunos servidores públicos se hayan inscrito para algún puesto de elección popular y sigan trabajando y con ello haciendo proselitismo con el erario público. Era conocido que varios de sus funcionarios tenían aspiraciones, pero la mayoría siguen laborando como si nada. En sesión de cabildo, la síndica procuradora Sandra Martos Lara llamó a los funcionarios a la congruencia y les pidió dejar sus puestos si están en la búsqueda de un cargo. También aseguró que va a solicitar la lista de los que se hayan inscrito y la va hacer pública. Que tengan aspiraciones los funcionarios es válido, pero háganle un favor a la ciudadanía, sean sinceros y honestos y retírense de sus puestos porque en el fervor del proceso electoral se va a saber quiénes se la hicieron de vivos y estuvieron laborando pese a que no debían estar desempeñando el cargo, el horno no está para bollos y si le mienten a la ciudadanía esta responderá y les puede hacer pagar sus mentiras en las urnas. Ya fue solicitada al Ayuntamiento la lista, pero no fue entregada, entre los que se registraron para una diputación fueron el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, y el director de Servicios Públicos, Rodolfo Audelo Avilés, el primero pidió licencia por 15 días y el segundo se desconoce si lo hizo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Muchos se quieren colgar de la medalla. Tras las votaciones en el Congreso para que la sindicatura de Eldorado se convirtiera en el municipio 19 son muchos los diputados que quieren colgarse la medalla y tener el mérito, pero este no es de ellos, algunos votaron a regañadientes y porque les dieron la orden, otros por no quedar en la historia como los legisladores que estuvieron en contra, además por tener aspiraciones electorales. Los que tienen el mérito de esta lucha son los del Patronato de Promunicipalización de Eldorado, quienes durante años sacrificaron trabajos, horas de su tiempo y hasta familias por andar en la lucha. Ellos son quienes deben tener los reflectores y los aplausos de los eldoradenses, pero esto no se ha terminado y todavía faltan muchas cosas por hacer, también se debe conocer cuál será la respuesta de los regidores y del propio alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, quien se oponía a la municipalización. Bueno por los de Eldorado, pero desafortunado para el municipio de Culiacán porque pierde sus playas.