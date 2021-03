Sin respuestas. Durante el acto de protesta que realizaron algunos colectivos como Sabuesos Guerreras en el edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para pedir respuesta ante tantas personas desaparecidas, el titular de esta dependencia salió para atender a los manifestantes, quienes se quedaron igual (o peor) en su exigencia de justicia. Juan José Ríos Estavillo habló y habló, pero no dijo mucho. Se dedicó a hacer manifestaciones de comprensión y apoyo moral a los quejosos y, de alguna manera, a repartir culpar. Expresó que la Fiscalía está haciendo lo que le toca (sic) pero que las demás dependencias o corporaciones deben sumarse y hacer eco a las peticiones de los familiares de desaparecidos. Eso sí, juró y perjuró que, durante su administración, ha habido avances significativos en muchos rubros, como en infraestructura y expuso que la Fiscalía se dedica a integrar carpetas “de investigación” para judicializarlas. Ríos Estavillo subrayó al gran activismo de los colectivos, pero no reconoció que, si él, como autoridad, hiciera bien su trabajo, no existieran, precisamente, estos grupos sociales de presión que, incluso, se han convertido en verdaderos cuerpos de investigación.

Debut. En lo que sería su primer evento público, el alcalde provisional de Culiacán, Miguel Ángel González Cervantes, dio declaraciones a la prensa y, aunque en algunos casos dijo desconocer algunos datos, se portó bien y a la altura de las circunstancias. A pregunta expresa, mencionó que son al menos 20 funcionarios municipales los que han renunciado o pedido licencia temporal para separarse de sus cargos e irse a buscar otros espacios políticos. Eso sí, dijo el presidente municipal, recién estrenado, que está buscando que los reemplazos de estos servidores púbicos se hagan a la brevedad posible. Y vaya que empezó bien González Cervantes pues, justamente en el día Internacional de la Mujer, se dio la noticia de la instalación de un botón de pánico para mujeres en situación de riesgo de violencia y un programa de engomado para automóviles tripulados por mujeres embarazadas, a fin de que puedan ser identificadas estas unidades en estacionamientos con espacios especiales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Relevos. Y, hablando de relevos, pero ahora en Gobierno del Estado, Este fin de semana y hasta ayer, Se conocieron los nombres de quienes habrán de ocupar algunas dependencias que han quedado acéfalas pues sus titulares renunciaron para buscar cargos de elección popular. Es el caso de Arturo Sánchez Sáinz, que llegó a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comerdio, en lugar de Rosa Elena Millán Bueno; Omar Garfias Reyes, que reemplaza a Ricardo Madrid Pérez en la Secretaría de Desarrollo Social, Cruz Noé Heredia Ayón, que sustituye a Salvador Reynosa Garzón en la Comisión de Vivienda y recientemente, y, el caso más reciente, en la subsecretaría de Educación Básica, a la que arriba Julieta Hernández Barraza y que dejó César Quevedo Inzunza. Seguramente en estos días se sabrá de quiénes ocupen algunas otras áreas.

Pruebas. Luego de la obligatoriedad de una prueba negativa de Covid-19 para pasajeros que viajen a otros países, principalmente a Estados Unidos, el Internacional de Culiacán se convirtió en el segundo aeropuerto en Sinaloa en otorgar pruebas de Reacción en Cadena de la Polimersa (PCR, por sus siglas en inglés) para detectar o descartar dicha enfermedad a pasajeros internacionales que salen de esta terminal. La buena noticia es que, de acuerdo con el administrador del aeropuerto, José Luis Villanueva, dicho test no solo estará disponible a los viajeros, si no a cualquier persona que desee saber si porta o no dicho virus. Obviamente, el costo de la prueba corre por cuenta de la persona interesada.