Refranes. Luego de la declaración “triunfalista” del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Valdés Palazuelos, quien aseguró que este instituto había alcanzado a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las encuestas en cuanto a aceptación de la coalición en la que el tricolor participa, junto con PAN y PRD, casi casi refiriéndose al dicho popular que reza que “caballo que alcanza, gana”. El presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, tildó a Valdés Palazuelos de mentiroso y de pretender “jugar el dedo en la boca” a la gente. Además, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa acusó que los integrantes de esta alianza, denominada Va por Sinaloa, han pretendido copiarle a la unión Morena-PAS su estrategia electoral, que hoy los mantiene muy por encima en las preferencias de los ciudadanos, hasta en un 300 por ciento. Empero, Cuen Ojeda le bajó dos rayitas a su optimismo al considerar que nadie se puede declarar ganador aún pues, apuntó que “no hay enemigos pequeños” y que “del plato a la sopa se cae la sopa”. Vaya que salió bueno para los refranes reflexivos el líder pasista.

Mazatleco orgulloso. El secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, dio a conocer ayer que para esta Semana Santa, la apuesta es que las playas de todo el estado estén abiertas, sobre todo en Mazatlán, obviamente con algunas restricciones y cuidando las medidas sanitarias. Pero esta declaración no es para “echar campanas al vuelo” pues, como aclaró el funcionario, todo dependerá de la decisión de las autoridades de salud y de los Gobiernos de cada municipio en los que existan estos balnearios. La idea, dijo, es que la apertura de las playas no signifique mayores riesgos de contagio de covid-19. Desde luego que es entendible que Pérez Barros haga hincapié en la pertinencia de regresar a su ciudad natal a la (nueva) normalidad pues, justificó, Mazatlán cuenta con una importante recuperación y es el destino más importante. Lo que no se comprende es por qué no ha hecho algo por recuperar la ocupación hotelera en esta ciudad capital, donde los dirigentes del gremio ya empiezan a proyectar bajas ventas, como siempre sucede en este periodo vacacional. Vaya, no se ve tampoco un empuje a las actividades en Altata o en otros balnearios que no sean Mazatlán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sigue el exterminio. Es lamentable que, a más de 20 días de que se conociera el caso de la matanza de perros, gatos, aves domésticas y hasta caballos en Sataya, Navolato, el problema continúe y, lejos de ser solucionado por las autoridades, el autor material sigue quitándole la vida a estas indefensas mascotas. Y lo hace de una manera en que pone en riesgo la vida de las personas, incluidos niños, pues, según acusaciones, esparce veneno en ciertos lugares de la vía pública e, incluso, lo ha arrojado al interior de los domicilios. Y aunque investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya acudieron a esta sindicatura, no ha habido resultados contundentes que puedan regresarle la tranquilidad a los pobladores. La presidenta de la Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal AC, Marisela Castaños Pérez, explicó en entrevista para EL DEBATE que a los más de 150 animales que han muerto de manera cruel y dolorosa, se suman otros ocho en las últimas dos semanas. Con estas condiciones y circunstancias, se puede establecer ya que se trata de un exterminio de animales, por lo que urgen acciones contundentes que den con el o los responsables y, claro está, se necesita la participación de la ciudadanía.