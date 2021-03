Masoquismo. El diputado federal por el Partido del Trabajo, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (sí, es su nombre correcto y completo), llegó a Sinaloa con un discurso incendiario al señalar que se está forjando un fraude en las elecciones venideras, que encabezará la coalición Va por Sinaloa, formada por el PRI, PAN y PRD. Esto lo dijo en Mazatlán, el viernes y, ayer, aquí en Culiacán, en rueda de prensa lamentó que Morena haya hecho alianzas con el Partido Sinaloense y no con el PT, el cual, afirmó, ha tenido un crecimiento muy importante en esta entidad. Aún así, aclaró el sociólogo de profesión, en su partido están abiertos a ir en candidaturas comunes, si acaso lo decide Morena. Quizá sea una mala comparación, pero esa postura de Fernández Noroña es parecida a una historia de alguna relación de pareja en la que la mujer acepta que la engañe el hombre y, ciega de amor, lo perdona y le abre de nuevo las puertas de su casa. O, peor aún, a la de un matrimonio tóxico, donde la esposa violentada le dice al marido: “pégame, pero no me dejes”.

¿Regaño presidencial? ¿Qué le habrá dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador al alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro durante la visita a Culiacán del primero? En un video que circula en redes sociales se observa a ambos a la salida de conocido hotel de la ciudad y, por el rictus de los dos, la charla no es muy amena que se diga. Vale decir que López Obrador no usa cubrebocas, en ese momento, como sí lo hace Estrada Ferreiro. A poca distancia, el gobernador Quirino Ordaz Coppel los observa atento y en un momento se ve un poco incómodo. Por eso, las conjeturas de los cibernautas son en el sentido de que el mandatario nacional en algo le llamó la atención al ahora aspirante a la alcaldía de Culiacán. Incluso, el jefe del Ejecutivo nacional no se ve muy cordial en la despedida, antes de subirse a la suburban que lo trasladaría quizá a Mazatlán. Una de las preguntas es, en calidad de qué hizo el acercamiento Jesús Estrada con Andrés Manuel, si como simple ciudadano, como pretenso a un cargo de elección popular o como alcalde en funciones que cree que es.

Bemoles. La declaración del presidente de la República, que surge a raíz de la solicitud que le hiciera el gobernador de Sinaloa de vacunar contra el covid-19 a las y los profesores para que el regreso a clases presenciales sea una realidad, fue vista con beneplácito por el organismo Mexicanos Primero Sinaloa que, en voz de su presidente, Gustavo Rojas Ayala, avaló dicho anuncio. ¡Perooooo…!, diría aquel juez de un popular reality show de baile, hace falta tener en consideración las necesidades de las y los niños, como aquellos de familias en las que el acceso a las tecnologías sea escaso o nulo, para efecto de las clases virtuales. Con ellos, dijo Rojas Ayala, deberían darles prioridad para que asistan a las aulas. Además, agregó el especialista, no hay necesidad de que el semáforo epidemiológico se encuentre en el color verde; basta que esté en amarillo y, eso sí, añadió, se debe detallar y delinear un plan para este propósito, que incluya un fondo de recursos públicos suficientes para la implementación de las consabidas medidas sanitarias.

Sin novedad. Y por los rumbos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, conocido como IEES por sus siglas, hasta el momento no se ha presentado ningún registro de candidatos a los puestos de elección popular que habrán de disputarse, tales como, en este caso, diputaciones locales, alcaldías y regidurías, tanto por el Sistema de Mayoría Relativa como por el principio de Representación Proporcional. El proceso se abrió el viernes 12 y se cierra el 21 de este mes. De acuerdo al propio Instituto, solamente José de Jesús Mojica López, aspirante a la candidatura independiente por el Distrito 22 (Mazatlán y Concordia) ha agendado su registro para el día viernes 19 de marzo, a las 10:00 horas.