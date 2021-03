La Glorieta

Crítica para los acelerados. El alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro critica a todos aquellos acelerados en este próximo proceso electoral. En un video en donde también compartió algunas experiencias de su vida, se refirió a aquellos que buscan un cargo y se anotan para todo, quieren ser gobernadores, alcaldes, diputados federales, diputados locales y, si no tienen oportunidad allí, van a querer ser regidores, síndicos o al final comisarios. Dijo que es tanto el protagonismo de algunos que, si van a un velorio, van a querer ser el muerto. Resaltó la importancia de quien aspire tenga el apoyo de la gente. Y es que esta va bien directa para algunos como el diputado Pedro Villegas Lobo, quien, de no ser el elegido para presidente municipal, también buscará ser diputado. Es asombroso ver las listas de aspirantes a los diversos puestos de Morena porque hay personas que se dicen morenistas cuando antes le hacían el fuchi a este partido. El alcalde, al criticar, también está escupiendo hacia arriba porque estuvo apuntado para gobernador, ahora aspira a la reelección y también se dice que quiere una diputación plurinominal, lo que es criticar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tiene en el propio.

Busca sobrevivencia. Pese a no contar con mucha militancia en Sinaloa, Gerardo Ríos Carreño, dirigente del Partido Verde Ecologista, asegura que no sabe aún si su precandidato a la gubernatura por Sinaloa, Tomás Saucedo Cañedo, declinará a favor del candidato por la coalición Morena-PAS, Rubén Rocha Moya. Este partido en Sinaloa ha aportado muy poco; pese a que se publicitan como defensores de la naturaleza y los recursos naturales, no se les ha visto en ningún movimiento enfocado a estos temas. De hecho, muchos ciudadanos se preguntan si tienen oficinas en esta ciudad capital porque, mientras no son campañas, no se les ve por ningún lado. Es un partido que siempre hace alianzas para lograr sobrevivir. El PRI es quien lo mantuvo vigente por muchos años y ahora, con la ilusión de que Morena tendrá alta votación, busca una alianza con estos.

Sin explicaciones. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, anda emocionado por el anuncio que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que se vacunaría a los maestros para que puedan dar clases presenciales. Lo que debería de contestar es qué va a pasar con las escuelas desmanteladas y cuándo se le realizarán las adecuaciones a los planteles para que niños y adolescentes regresen con seguridad, si de por si los baños y los lavabos de manos de las escuelas eran insuficientes, ahora mucho más. Tampoco ha dicho cuánto se va a destinar para realizar las fumigaciones constantes y sanitización para los planteles. Son muchos los padres que están decepcionados porque, por no poner veladores en los planteles, muchas escuelas no tienen aires acondicionados, y así en tiempo de calor no pueden estudiar. Va hacer muy difícil para algunas escuelas recuperar todo lo perdido por los robos, ya que muchas cosas que fueron donadas o comprados directamente por los padres, así como los daños a la infraestructura, no entran en el pago del seguro federal. La va a tener muy difícil Mejía López cuando se regrese a las clases presenciales porque hay muchos padres inconformes porque dejaron en el abandono a las escuelas y a los propios alumnos.

Impunidad para todos. La ley de protección animal le quedó muy grande a la Fiscalía General del Estado. Ante las denuncias de matanza de animales como la ocurrida en Sataya, Navolato, simplemente no tiene capacidad de respuesta y la indiferencia de esta dependencia le está costando la vida a seres inocentes. Como le gritó la madre de un desaparecido al fiscal general del Estado Juan José Ríos Estavillo “si no puede, que renuncie”. Y es que hay alta impunidad en el robo de vehículos, en los homicidios dolosos, feminicidios, robo a comercio, asaltos bancarios, entre otros delitos, y ahora la impunidad se extiende hacia los animales que están siendo lastimados.