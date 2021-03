Relax en el Ayuntamiento. Sin intrigar son muchas personas del Ayuntamiento y ciudadanos que ruegan por que el alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, no regrese. Que le den la precandidatura para la reelección para que no regrese pronto, es lo que dicen muchos trabajadores por los pasillos de las diversas dependencias, así como muchos ciudadanos. Algunos trabajadores aseguran estar mucho mejor ahorita con el alcalde provisional porque es tranquilo, respetuoso y escucha de manera calmada las peticiones y sugerencias que le hacen. También, si no fuera mucho pedir, les gustaría que tampoco volviera el secretario Othón Herrera y Cairo Yarahuán, ya que aseguran que tampoco sabe solucionar las diversas problemáticas que se presentan, y juntos, ambos personajes, aseguran, son un terror. El secretario del Ayuntamiento solicitó 15 días de licencia, se registró para precandidato a diputado local, pero todo indica que tiene muy pocas posibilidades de ser elegido. También hay dudas de lo que pasará con Jesús Estrada Ferreiro, quien en esta ocasión no logró tener una larga charla con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita por Sinaloa; al parecer el mural que hizo en su honor y el cual está plasmado en una pared del Palacio Municipal no le funcionó.

La hacen cardíaca. A última hora Morena cambió la fecha para dar a conocer la lista de los elegidos por el partido para las presidencias municipales, diputaciones por mayoría relativa y de representación popular. Se había anunciando que sería este día cuando se daría a conocer a los ganadores, pero la fecha se cambió hasta el próximo domingo, así que les toca sufrir un poco más a los más de tres mil inscritos. Sin duda serán muchas las decepciones y la próxima semana, sin temor a equivocarnos, serán de protestas y descalificaciones de parte de quienes no fueron los elegidos. Lo interesante será conocer cómo se realizará la selección porque los propios morenistas dudan de las encuestas. La problemática en Morena es que hay muchos grupos y todos quieren seguir o bien saborear las mieles del poder y de los jugosos sueldos como funcionarios, y la gran mayoría no están dispuestos a ceder. Así que se avecinan días de mucha actividad en este partido, del cual algunos ya se sienten decepcionados tras la alianza con el PAS.

Sin acuerdos. Sigue la incertidumbre de si abrirán o no las playas de Navolato. Las autoridades estatales y municipales no se han puesto de acuerdo y aunque el Gobierno del Estado ofrece su apoyo, al parecer no es monetario y así nomás no se puede, porque al municipio le resulta muy caro brindar los servicios públicos y seguridad a los visitantes. La insistencia de que Navolato reciba a miles de visitantes en Semana Santa, de acuerdo a información brindada de tercer piso, es que se tiene el temor de que, al no tener opción de playa, miles de culiacanenses se vayan a Mazatlán y se hagan más aglomeraciones de las que están acostumbrados y esto sería una muy mala imagen porque mandaría la señal de que se han relajado las medidas de prevención. Además, si se diera un rebrote de contagios de coronavirus se señalaría al puerto de Mazatlán. Hay quienes aseguran que el Gobierno estatal terminará por imponerse, ya que desafortunadamente este municipio requiere de las obras y proyectos del estado, pero hay quienes ruegan que no se abran estas playas para prevenir contagios de coronavirus.

Siguen los señalamientos. El Gobierno federal no debe pasar por alto las acusaciones que se están haciendo sobre que se está utilizando a los servidores de la nación como operadores políticos para favorecer a ciertos aspirantes a las precandidaturas de Morena. “Si el río suena es porque agua lleva”, solo que el delegado de programas federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, ha hecho oídos sordos a muchas quejas que hay del personal que atiende varios programas y también hace lo mismo cuando se señalan a algunos servidores de la nación que, por cierto, también fungieron como vallas humanas y personal de seguridad en la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo cual fue muy mal visto.