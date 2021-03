Primaveral. En Morena se pusieron muy primaverales y ya anunciaron que será hasta el 21 de marzo cuando se conozca quién será el candidato a la alcaldía de Culiacán, que saldrá de entre Merary Villegas Sánchez, Graciela Domínguez Nava, Pedro Villegas Lobo, Gerardo Vargas Landeros y Jesús Estrada Ferreiro. La Comisión Nacional de Elecciones de este partido adelantó que las posiciones 1 y 2 serán para un hombre y una mujer, la sexta posición será para un candidato externo y para octava será para una persona cuyo nombre se conoció durante el proceso interno para gobernador y que, obviamente, no quedó: Agustín Flores García. Esta decisión de aplazar el proceso (inicialmente ayer 16 se sabrían los resultados de la encuesta), según el candidato a la gubernatura por MC, Sergio Torres Félix, obedece a un pleito de intereses de las tribus morenistas, dijo, para evitar una desbandada hacia otros partidos. De pasadita, el Cholo Torres le dio un llegue al Partido Sinaloense, de Héctor Melesio Cuen Ojeda, al decir que ahí también habría desbandada.

De emoción. Movimiento Ciudadano la está haciendo de emoción al decir que todavía no define quién será la candidata a la presidencia municipal de Culiacán. Sí, será mujer, según dijo el dirigente, Christian Palacios Atondo. De hecho, dijo que ya están definidos en todos los municipios del estado, excepto aquí; y no reveló el nombre de las dos aspirantes (sí, son féminas las dos finalistas) hasta que se tome la decisión final, algo que se podrá conocer el próximo viernes 19. La hace de emoción, pues. Por lo pronto, ya cantó algunos nombres, como los de Martín Heredia, para Mazatlán; el líder Camacho para Ahome y Hugo Enrique Moreno Guzmán para Escuinapa que, en sus tiempos de priista, le “ganó” la alcaldía al doctor Víctor Manuel Díaz Simental, cuando este último era abanderado del movimiento naranja allá en el 2016. Por cierto, y para estar a tono con Sergio Torres Félix, su candidato a la gubernatura, Palacios Atondo, afirmó que algunos aspirantes “decepcionados” que se registraron en el proceso interno de Morena y que no lograron nada se han acercado a Movimiento Ciudadano en busca de candidaturas en Sinaloa.

Indecisos. Mientras el gobernador Quirino Ordaz Coppel se manifestó a favor de abrir las playas durante esta Semana Santa e, incluso, justificó que en Mazatlán “los fines de semana está lleno y no ha pasado nada”, en algunos municipios de Sinaloa, como el de Culiacán, las autoridades están temerosas de autorizar la operación de los principales balnearios y centros turísticos. Y la razón, ambos casos, pareciera muy sencilla: allá le dan más importancia a la derrama económica que pueda dejar el turismo, a pesar del riesgo que conllevaría la afluencia de personas. Aquí, en la capital del estado, las medidas de prevención son obligadas, al no salir del color rojo del semáforo epidemiológico, para evitar que se disparen los casos de contagios y fallecimientos. En vía de mientras, el Ayuntamiento se prepara ya con el operativo Semana Santa 2021 y, si la Secretaría de Salud autoriza la apertura, se desplegarán elementos de las distintas corporaciones policiales y de Protección Civil a puntos como Imala, Sanalona y las playas de Ponce, en la (todavía) sindicatura de Eldorado, entre otros. Cabe señalar que, inicialmente, el área de prensa de la comuna boletinó que el alcalde provisional, Miguel Ángel González Cervantes, había determinado cerrar todos los lugares recreativos “con el propósito de prevenir situaciones de emergencia, riesgo y/o desastre que atenten contra la salud de la población” y, posteriormente, en un segundo documento, enmendó la plana al decir que dicha decisión estará a cargo del Comité Estatal de Salud.

Mutis. Hasta el momento, el alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro no ha dicho absolutamente nada sobre el video que el fin de semana circuló en redes sociales, en el que parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo está regañando o dándole malas noticias. Fue el sábado cuando este material se conoció y, ese mismo día, Estrada Ferreiro posteó en su cuenta de Facebook que estaba en un momento en el que “la lealtad o la falta de esta sale a relucir en las decisiones o acciones que se toman”. Ayer mismo, en un recorrido que hizo en algunos medios de comunicación electrónicos, lamentó que el plazo para dar a conocer quiénes serán los candidatos a las alcaldías se haya “movido” hasta el 21 de marzo.