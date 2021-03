La primera. Rosa Elena Millán Bueno se convirtió en la primera mujer en registrarse como candidata a la gubernatura de Sinaloa. De hecho, aspira a ocupar este cargo de elección popular, pues argumenta que ya le toca a Sinaloa ser gobernado por una fémina. Desde luego que es entendible y justificada esta aspiración de la expriista, ahora cobijada bajo las siglas de Fuerza por México. Y lo entiende también la dirigencia nacional de este partido de reciente constitución, a cargo del poblano Gerardo Islas Maldonado, quien ha decidido que el rosa sea el color distintivo de su instituto político, mismo que, más allá de evocar feminidad, también inspira sentimientos positivos relacionados con la amabilidad, sensibilidad y la cortesía. Y, por lo menos, en la toma de protesta como candidata de Millán Bueno y en el registro de esta como tal ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, sí se mostraron amables y corteses, pero también hubo algunas “caras largas” que denotaban cierto hastío, quizá por saberse que solo son, hasta el momento, unos competidores más, que nada está escrito para nadie en estas elecciones y que deberán redoblar esfuerzos para posicionarse en el electorado.

Soñador autoritario. O Jesús Estrada Ferreiro sueña, ingenuamente, que todavía puede hacer y deshacer en el Ayuntamiento o, de plano, hace gala de su autoritarismo al entrar y salir del Ayuntamiento y disponer de los espacios que antaño le correspondían como alcalde en funciones. La licencia temporal que solicitó a cabildo y que le fue autorizada se la ha pasado literalmente por “el arco del triunfo”. Los empleados del Palacio Municipal ya perdieron la cuenta de los días y las horas en las que el aspirante a repetir este cargo por Morena se apersona en este edificio y entra y sale de las oficinas como “Pedro por su casa”. Incluso, el video que circula en redes sociales, en el que se observa ocupar con su “camionetota” el cajón estacionamiento a un costado del Palacio, da cuenta de su desfachatez, pero, en este material también se ve mal el agente policial que le retira un cono delimitador de vialidad y que se le “cuadra” a Estada Ferreiro. Precisamente, poco antes de abordar su unidad, el oriundo de Culiacancito fue abordado por los periodistas en una entrevista banquetera, en la que habló de varios temas y no habló de uno en específico: sobre qué le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado sábado cuando lo atajó al salir de conocido hotel antes de viajar el mandatario a Mazatlán, a continuar con su gira de trabajo. Textualmente dijo que, por respeto a López Obrador, no podía decir en qué términos quedaron en esos segundos que charlaron, pero, como se ha dicho, por el semblante de ambos, no fueron cosas buenas. En concreto, es muy probable que, en ese encuentro, el jefe del Ejecutivo nacional le haya dicho que no está dentro de la lista de aspirantes a la alcaldía de Culiacán por Morena, algo que coincide con el rumor de que el próximo lunes regresarán algunos funcionarios que se fueron “licenciados”, entre ellos el propio Jesús Estrada Ferreiro.

Sitio recreativo. Vaya que ha levantado expectativas el yacimiento de aguas termales encontrado en el sector Portalegre, al norponiente de Culiacán. En realidad, fue descubierto desde hace varios años, pero por alguna razón ya había quedado en el olvido, hasta que EL DEBATE trajo el tema, de nuevo, a la memoria colectiva de la sociedad. Ayer, en una reunión con vecinos del lugar y con autoridades del Ayuntamiento, se acordó buscar los mecanismos para concretar la preservación de este espacio bajo un acuerdo con los tres niveles de Gobierno y con los propietarios del terreno donde se ubica dicho venero. La petición de los asistentes a la directora de Turismo municipal fue básicamente en el sentido de generar, aquí, un área recreativa como la que se ubica en Imala, a lo que la funcionaria respondió de manera positiva, reiterando que se deberá planear el siguiente paso en los próximos días.