La segunda. A pesar del incidente que protagonizó ayer la magistrada con licencia del Tribunal de Justicia Administrativa, Lucila Ayala de Moreschi, en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), la candidata a la gubernatura del estado por Redes Sociales Progresistas, Yolanda Cabrera Peraza, finalmente pudo registrarse como tal. Como se recordará, un grupo de simpatizantes de Ayala de Moreschi, acompañados por Guadalupe Ramona “Mony” Rocha Corrales —ambas aspirantes al mismo cargo de elección popular— se plantaron a la entrada del edificio del IEES para impedir que la trabajadora universitaria y (‘ex’) colaboradora del Partido Sinaloense cumpliera con dicho requisito, donde, incluso, la relación con la prensa se tornó un poco ríspida por parte de Lucila Ayala, que contestó “arrebatada” algunas preguntas. Pues ayer, superado este incidente, Cabrera Peraza rindió protesta ante el dirigente nacional de Redes, Fernando González, pero en Los Mochis, y no en Culiacán, previendo quizá que la magistrada con licencia les hiciera “de agua” el acto protocolario. Es así como la secretaria de Asuntos Económicos del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, donde también se han “organizado” las elecciones para renovar la dirigencia de este organismo, se convierte en la segunda mujer registrada oficialmente como candidata a la gubernatura de Sinaloa. La primer fue la expriista Rosa Elena Millán Bueno, que hizo lo propio por Fuerza por México.

Revuelo. Vaya que causó revuelo en la militancia de Movimiento de Regeneración Nacional el trascendido de que la dirigencia nacional de este partido ya había designado a tres de sus candidatos a igual número de alcaldías en el estado. Se trataría, nada más y nada menos, que de Gerardo Vargas Landeros para Ahome y, según la especie, Jesús Estrada Ferreiro y Guillermo Benítez Torres están “palomeados” para que busquen la reelección a la presidencia municipal de Culiacán y Mazatlán, respectivamente. Hay datos y hechos que bien pudieran apuntalar esta posibilidad. Por un lado, la cercanía con el presidente de la República por parte de los alcaldes con licencia que quieren reelegirse, y el jefe supremo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y por otro, el mismo Estrada Ferreiro posteó ayer en su Facebook que tenía noticias importantes que dar, aunque hasta el momento no ha dicho ni pío. Caso similar con el diputado con licencia y aspirante a este mismo puesto, en Culiacán, Pedro Villegas Lobo, quien ayer, muy temprano publicó: “Más tarde haré un video denunciando todo lo que está pasando en Morena con las candidaturas; es una burla para los morenistas lo que está pasando... estén atentos”. El texto que, dicho sea de paso, está plagado de faltas ortográficas, no tuvo ninguna repercusión, más allá de los comentarios de cibernautas que manifestaban su apoyo a la postura del legislador con licencia. En pocas palabras, Villegas Lobo nomás amenazó, igual que su compañero de partido, Jesús Estrada Ferreiro. Así sería el jalón de orejas que les dieron, porque también Vargas Landeros se escondió y no contestó llamadas ni mensajes para confirmar o desmentir tales versiones.

¿La nueva Imala? La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que fueron detenidos los trabajos que una constructora realizaba en la zona del yacimiento de aguas termales, en el sector Portalegre, luego de la insistencia de los vecinos del lugar para preservar dicho venero. Incluso, la paraestatal informó, a través del Organismo de Cuenca Pacífico Norte, que la próxima semana iniciarán con un estudio técnico que durará un tiempo considerable, para allegarse de más información al respecto. En una visita realizada, se constató que la empresa estaba drenando el agua hacia un canal. El responsable del organismo, Ramón López Flores, consideró que este manantial podría tener conexión con el de la sindicatura de Imala y eso es algo realmente interesante que obligaría a una intervención más a fondo debido a la importancia que reviste dicha posibilidad. Como se recordará, ya el Ayuntamiento inspeccionó el lugar de manera previa y manifestó que bien pudiera considerarse levantar ahí un centro recreativo. Mientras tanto, queda pendiente establecer las recomendaciones para la conservación del sitio.