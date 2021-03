La Glorieta

Reelección. Con porras y un buen sentido del humor, Jesús Estrada Ferreiro ayer se registró como candidato por la alianza Morena-PAS para reelegirse como alcalde de Culiacán. En representación del Partido Sinaloense lo acompañó el regidor Robespierre Lizárraga Otero. El presidente municipal con licencia fue bromista en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Andaba tan contento que se le olvidaron los regaños y maltratos que les ha dado a algunos reporteros y hasta los felicitó, al igual que a los medios de comunicación, por el trato que le han brindando últimamente. De los más de 20 funcionarios del Ayuntamiento que pidieron licencia para buscar un cargo de elección popular ninguno quedó, pero él no intercedió por ninguno, de acuerdo a su versión. Antes y después del registro el alcalde expresaba su alegría por haber sido ganador en las encuestas, esas que nadie conoce ni se sabe quién votó. Sin el nombre en las boletas de Andrés Manuel López Obrador Estrada Ferreiro no tiene muchas posibilidades de ganar, eso es lo que dicen hasta en su propio partido.

Deja fuera Morena a Eliazar. Aunque cuenta con la simpatía de muchos navolatenses, Eliazar Gutiérrez Angulo no fue elegido por Morena como su candidato a la alcaldía, quien le abrió las puertas en el último momento fue el Partido del Trabajo. Morena le apostó a una mujer, Margot Urrea. Con esta decisión se va a poner interesante el ambiente político en Navolato, ya que la vez pasada muchos de los que votaron por Eliazar fueron priistas, pero ahora ellos están siendo convencidos por el candidato del PRI, Rigoberto Mejía, un joven que está ganando mucho terreno en las sindicaturas y de seguir así tiene muchas oportunidades de ganar. Eliazar Gutiérrez tiene trayectoria y buen trato con la ciudadanía, pero su talón de Aquiles fue la falta de presupuesto, por lo que no pudo realizar las grandes obras que tanto se requieren en Navolato. De la candidata de Morena se espera en los próximos días haya más información sobre la aceptación que tiene. Por su parte, el PAN eligió a César Quevedo como su candidato, otro joven que tiene muchas simpatías.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Vaya para equivocación. Que fue una equivocación y que él había ganado las encuestas le dijeron a Pedro Villegas Lobo, quien con el respaldo de Yadira Santiago Marcos fue a las oficinas del candidato a la gubernatura por Morena, Rubén Rocha Moya, a protestar porque la información que él tenía era que Jesús Ibarra, expriista hermano del secretario particular de Mario Delgado, se había quedado con la candidatura del distrito 14 cuando no tenía mérito para ello. A través de un mensaje por Whatsapp anunció que iba a protestar y que no apoyaría al que había sido elegido, amenazó con sacar muchos trapitos al sol. Tras esto, como por arte de magia resultó que él había sido el ganador de las encuestas, las cuales nadie sabe cómo y a quién se les aplica. Este asunto enrarece aún más la forma en la que se hicieron las elecciones en Morena, al modo le echaron la culpa a esta confusión a terceros. Ahora sí Pedro Villegas Lobo, quien horas antes había despotricado contra Jesús Estrada Ferreiro, de quien dijo se alegraba que lo mandaran como candidato porque iba a perder, aseguró que no lo apoyaría y hasta pidió que apoyaran a otro; ahora resulta que al registrarse como candidato sí apoyará al alcalde de Culiacán con licencia. Quién le entiende.

La luces costosas. Nada contenta está mucha ciudadanía sobre la inversión de 12 millones de pesos en la iluminación del Puente Negro. Se considera que es un dinero echado a la basura porque ya tiene el antecedente de que los delincuentes se llevan todo para vender en unos cuantos pesos. En años pasados se invirtió en la iluminación del puente y en árboles de Las Riberas, era un gran espectáculo ver los árboles de colores pero esto duró muy poco porque los delincuentes se robaron todo. Muchos ciudadanos consideran un exceso que se invierta en luces cuando en los hospitales faltan medicamentos, cuando urge realizar otras obras más prioritarias.