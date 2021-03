Playas. Con el fin de que se abrieran las playas en esta Semana Santa, el Gobierno del Estado se comprometió a apoyar a los municipios de Culiacán y Navolato. En ambos hay desgano, pero a los alcaldes les dijeron que si no abrían sus respectivos balnearios, se iban a saturar Mazatlán y Altata y se podría dar un repunte de contagios de covid-19. Falta mucho por hacer en los centros recreativos de ambos municipios, y el tiempo ya lo tienen encima. En Culiacán se cuenta solo con 22 elementos de Protección Civil y 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para el resguardo de miles de personas. Sin duda, el Gobierno estatal, que encabeza Quirino Ordaz Coppel, tendrá que apoyar en diversos gastos, y todo con el fin de que Mazatlán no sufra un “quemón” a nivel nacional por permitir el arribo de miles de turistas. Habrá que ver cómo las autoridades manejarán este tema, pues ya hay quienes aseguran que serán rebasadas por las circunstancias.

El alcalde soy yo. El alcalde provisional de Culiacán, Miguel Ángel González Cervantes, manifestó tajante que “el alcalde soy yo” al preguntársele si era verdad lo que algunos empleados del Ayuntamiento denunciaron en su momento y de manera anónima, que Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal con licencia, acudía frecuentemente al Palacio Municipal a dar órdenes al personal. En pocas palabras, González Cervantes negó que el ahora candidato por Morena para este mismo cargo de elección popular siga mandando. Eso sí, reconoció el munícipe temporal que Estrada Ferreiro asistió a firmar unos documentos pendientes. Sobre el hecho de ocupar el cajón de estacionamiento oficial, Miguel Ángel explicó que se le estuvo prestando a Jesús Estrada, pues lo hacía muy brevemente, sin embargo, y con un dejo de molestia, aseguró que ya giró instrucciones al personal de seguridad a que le prohíba ocupar en lo sucesivo dicho lugar. ¿Será esta actitud una muestra de que la relación entre ambos comienza a fracturarse o es simplemente simulación? Ya se verá.

Sin aval. Bajo el argumento de que no se le otorgó derecho de audiencia, el Ayuntamiento de Culiacán no avaló el dictamen del Congreso del Estado para que las sindicaturas de Eldorado y Juan José Ríos se conviertan en los municipios 19 y 20, respectivamente, a partir del año 2024. En una sesión extraordinaria de Cabildo, a la que no se convocaron a los representantes de los medios de comunicación, se aprobó, por mayoría, un punto de acuerdo mediante el cual se emite opinión en relación a los decretos 597, 598 y 599 del Congreso del Estado de Sinaloa, relativos a la creación de los municipios de Eldorado y Juan José Ríos, así como a la reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa para tal efecto. Fue el recién desempacado secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, quien leyó dicho posicionamiento, del cual dijo que el actual Gobierno de Culiacán respeta y reconoce el derecho que tiene el pueblo de Eldorado de convertirse en municipio y, a su vez, lamentó que la legislatura no cumplió con los principios constitucionales para un debido proceso.

Profesores. Las protestas por falta de pago por parte del Gobierno del Estado siguen presentándose. Tocó el turno ayer a los maestros activos y jubilados del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), sección 27, quienes realizaron una caravana para exigir que sus descuentos sean en pesos y no en Unidad de Medida y Actualización (UMA). Los docentes piden, además, una mejoría en los servicios médicos a los que son sujetos por parte del Issste. Esta acción, aquí en Culiacán —en la que participaron al menos 50 automóviles—, se replicó en otras ciudades del estado, donde las consignas fueron las mismas.